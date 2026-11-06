Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, nhiều khu vực xuất hiện mưa lớn diện rộng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều tối và đêm 6/11, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, riêng phía Tây Bắc Bộ và khu vực Việt Bắc cục bộ có nơi mưa to. Sang ngày 7/11, mưa giảm, chỉ còn xuất hiện vài nơi.

Tại khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế, thời tiết phổ biến có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rào và dông rải rác. Các khu vực khác cũng có mưa rào và dông vài nơi. Riêng miền Tây Nam Bộ, chiều tối và tối ngày 6-7/11 có mưa rào rải rác, cục bộ có dông.

Đáng chú ý, trong khoảng thời gian từ đêm 7/11 đến ngày 15/11, thời tiết nhiều khu vực trên cả nước có những diễn biến đáng lưu ý.

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh. Ảnh minh họa/Nguồn: Trần Thanh Thảo

Tại Bắc Bộ, mưa rào và dông vài nơi tiếp tục xuất hiện. Từ đêm 8-9/11, khu vực này có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 9/11, vùng núi chuyển rét; các khu vực khác ở Bắc Bộ trời rét về đêm và sáng.

Trong khi đó, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có sự khác biệt giữa phía Bắc và phía Nam. Cụ thể, từ ngày 7-9/11, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, riêng đêm 8-9/11 có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Ở phía Nam, khoảng thời gian từ ngày 9-12/11 có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng.

Đáng lưu ý, TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk cũng có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng trong khoảng ngày 9-12/11.

Tại khu vực Cao nguyên Trung Bộ, từ ngày 10-14/11 dự báo có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Đối với Nam Bộ, từ đêm 7-8/11, khu vực miền Tây có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và tối. Sau đó, khoảng ngày 11-14/11, mưa rào và dông rải rác có thể xuất hiện vào chiều và tối trên toàn khu vực Nam Bộ, cục bộ có nơi mưa to.

Các khu vực khác trên cả nước chủ yếu có mưa rào và dông vài nơi.

Cơ quan khí tượng lưu ý, trong thời gian xuất hiện mưa dông, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đặc biệt, tại những khu vực được dự báo có mưa lớn, cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết để phòng tránh nguy cơ ngập úng, sạt lở đất và các tình huống bất lợi có thể xảy ra.