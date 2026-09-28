Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, mưa tăng rồi mở rộng xuống miền Trung

Chiều 28/9, bà Phạm Hoa (dự báo viên Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia) đã đưa ra nhận định thời tiết trên cả nước trong những ngày tới. Theo đó, từ nay đến ngày 30/9, thời tiết trên cả nước chủ yếu ít mưa, ngày nắng, một số nơi có nắng nóng trên 35 độ C.

Riêng khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Miền Bắc chuẩn bị đón không khí lạnh. Ảnh minh họa.

Bà Phạm Hoa cho biết thêm, từ đêm 30/9, Bắc Bộ bắt đầu chịu ảnh hưởng của một khối không khí lạnh yếu và lệch Đông. Do tác động của hình thái thời tiết này, khu vực Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Nền nhiệt trong ngày 1-2/10 được dự báo có xu hướng giảm so với những ngày hiện nay. Sau đó, khoảng từ đêm 4/10 đến ngày 5/10, khối không khí lạnh có khả năng được tăng cường mạnh hơn.

Khi không khí lạnh tăng cường, thời tiết Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh sẽ có sự thay đổi rõ rệt. Mưa có xu hướng gia tăng, cục bộ có nơi mưa to, trong khi nhiệt độ tiếp tục giảm.

Bà Phạm Hoa dự báo, từ ngày 5-6/10, mưa có khả năng mở rộng xuống khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi.