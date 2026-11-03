Miền Bắc sắp đón không khí lạnh mạnh, nơi nào chịu ảnh hưởng rõ nhất?

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia Việt Nam, khoảng ngày 6/11, một đợt không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến miền Bắc, gây mưa rào và dông tại nhiều nơi. Sang ngày 7-8/11, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường, khiến nền nhiệt giảm rõ rệt.

Nhiệt độ thấp nhất tại miền Bắc có khả năng xuống dưới 20 độ C, riêng vùng núi phía Bắc có nơi dưới 18 độ C, theo Lao Động.

Dự báo thời tiết không khí lạnh tràn về khiến trời chuyển lạnh về đêm và sáng. Đây được nhận định là đợt không khí lạnh mạnh nhất kể từ tháng 10 đến nay. Ảnh minh họa.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết các khu vực từ nay đến ngày 4/11

- Bắc Bộ: Thời tiết có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến Tp.Huế: Dự báo có mưa rào và dông vài nơi, riêng ngày 3/11 có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

- Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực từ phía Đông tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk đêm 2/11 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Các khu vực khác: Dự báo thời tiết có mưa rào và dông vài nơi; riêng Nam Bộ chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định thời tiết từ đêm 4/11 đến ngày 12/11

- Bắc Bộ: Thời tiết có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng; từ khoảng đêm 5-9/11 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 9/11 trời chuyển lạnh.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh: Từ khoảng 5-7/11 có mưa rào và dông rải rác; từ khoảng ngày 8-12/11 có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; riêng phía Bắc từ ngày 11/11 giảm mưa.

- Khu vực từ Quảng Trị đến Tp.Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa: Thời tiết từ đêm 4-8/11 có mưa rào và dông rải rác; từ khoảng ngày 9/11 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng từ đêm 4-8/11 chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.