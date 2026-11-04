Miền bắc sắp đón không khí lạnh mạnh, miền trung có khả năng mưa lớn diện rộng

Người dân Hà Nội khoác thêm áo trong tiết trời se lạnh đầu mùa. (Ảnh: QUỲNH ANH)

Nhận định về khả năng xuất hiện thiên tai trong 10 ngày tới cho thấy, từ đêm 5 sang ngày 6/11, miền bắc chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh yếu, gây mưa rào và dông vài nơi. Riêng vùng núi và trung du có mưa rào và dông rải rác trong đêm 5 và ngày 6/11.

Tiếp đó, khoảng ngày 8-9/11, một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh có khả năng ảnh hưởng đến các tỉnh, thành phố miền bắc, gây mưa, mưa rào và dông. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể giảm xuống 16-19 độ C; vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 13 độ C. Trời chuyển lạnh, vùng núi trời rét. Đây được nhận định là đợt rét diện rộng đầu tiên của mùa đông 2026-2027.

Trên biển, từ đêm 8 đến ngày 12/11, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, khu vực vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh dần lên cấp 6, có nơi cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh.

Khu vực bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Đáng chú ý, không khí lạnh mạnh ở tầng thấp kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao và tác động của địa hình miền trung có khả năng gây một đợt mưa lớn trên diện rộng từ ngày 9-12/11. Khu vực có khả năng chịu ảnh hưởng gồm từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk.