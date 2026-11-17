Miền Bắc sắp đón không khí lạnh

Theo dự báo thời tiết ngày 17/11, bộ phận không khí lạnh đã báo tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Ở Bắc Bộ có mưa vài nơi; nhiệt độ lúc 7h phổ biến từ 23-26 độ.

Dự báo diễn biến không khí lạnh trên đất liền khoảng sáng 18/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, từ trưa và chiều ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau ảnh hưởng đến khu vực Trung Trung Bộ. Khoảng đêm 19/11 và ngày 20/11 không khí lạnh được tăng cường thêm, ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3; vùng ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Từ ngày 18/11 đến ngày 19/11, ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Theo dự báo thời tiết từ chiều tối và đêm 18/11, Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Từ ngày 19/11, Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, khu vực từ Quảng Trị đến Tp.Huế trời chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ; khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ.

Ảnh minh họa.

Khu vực Hà Nội: Khoảng trưa và chiều 18/11 chịu ảnh hưởng của không khí lạnh. Ngày và đêm 18/11, có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; từ chiều tối và đêm 18/11 trời chuyển rét.

Trên biển từ trưa và chiều 18/11, ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 2,0-4,0m; biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 3,0-5,0m; biển động mạnh. Từ chiều và đêm 19/11, vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 2,0-4,0m; biển động.

Cảnh báo khả năng xuất hiện thiên tai đi kèm: Từ khoảng đêm 19/11 đến 21/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Tp.Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đề nghị 26 tỉnh, thành phố ứng phó không khí lạnh, rét đậm, mưa lớn

Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị UBND 26 tỉnh, thành phố chủ động ứng phó đợt không khí lạnh gây rét đậm ở vùng núi miền Bắc, mưa lớn ở miền Trung và gió mạnh trên biển.

Ngày 16/11, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó trưởng ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, đã ký văn bản gửi UBND 26 tỉnh, thành phố từ Tuyên Quang đến Khánh Hòa yêu cầu chủ động ứng phó thiên tai: không khí lạnh, rét đậm, mưa lớn và sóng lớn trên biển trong những ngày tới, theo Thanh Niên.

Dự báo thời tiết ngày 17/11

Tp.Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia khu vực này có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng; đêm không mưa. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, riêng khu Tây Bắc 17-20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Thời tiết có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng; đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Dự báo có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Dự báo thời tiết khu vực này có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Tp.Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Dự báo thời tiết hôm nay có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.