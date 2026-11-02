Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, khu vực nào chịu tác động mạnh nhất?

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh

Tháng 10, thời tiết diễn biến bất thường. Đáng chú ý, từ ngày 28/9 đến 2/10, Bắc Bộ trải qua 5 ngày nắng nóng liên tiếp, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C.

Theo số liệu khí tượng, đây là lần đầu tiên kể từ năm 1991, nắng nóng diện rộng xuất hiện trên toàn Bắc Bộ trong tháng 10. Riêng hai ngày đầu tháng, các trạm quan trắc tại miền Bắc ghi nhận 42 kỷ lục nhiệt độ. Tại trạm Láng (Hà Nội), nhiệt độ lên tới 38,4 độ C, mức cao nhất từng được ghi nhận tại địa điểm này trong tháng 10.

Tiến sĩ Trương Bá Kiên - Phó Giám đốc Điều hành Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng và Khí hậu, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn, Môi trường và Biển chia sẻ với Lao Động, xu thế nóng lên do biến đổi khí hậu góp phần đẩy nhiệt độ nền lên cao, làm tăng khả năng xuất hiện những đợt nóng bất thường.

Một yếu tố đáng chú ý khác là El Nino đang diễn ra với cường độ rất mạnh, khiến gia tăng khả năng xuất hiện mùa đông ấm, với nhiệt độ cao hơn so với trung bình nhiều năm.

Những đợt không khí lạnh đầu mùa chỉ khiến thời tiết se lạnh trong thời gian ngắn. Sau đó, nhiệt độ nhanh chóng tăng trở lại.

Theo dự báo thời tiết, miền Bắc mưa rải rác trong những ngày đầu tuần, sau đó đón không khí lạnh mạnh từ khoảng ngày 6/11, khiến nhiệt độ giảm. Ảnh minh họa.

Đáng chú ý, miền Bắc được dự báo đón hai đợt không khí lạnh liên tiếp. Đợt thứ nhất dự báo xuất hiện trong những ngày đầu tháng. Do cường độ yếu, tác động chủ yếu là làm giảm cảm giác oi nóng, đưa thời tiết chuyển sang trạng thái mát hơn. Nhiệt độ ban ngày phổ biến 28-32 độ C, trong khi ban đêm và sáng sớm dao động khoảng 22-26 độ C.

Tiếp đó khoảng ngày 5-7/11, một đợt không khí lạnh khác có thể tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực, với cường độ mạnh hơn đợt trước. Nhiệt độ cao nhất ban ngày dự báo phổ biến 27-30 độ C; về đêm, mức nhiệt giảm còn 21-24 độ C. Tại một số khu vực vùng núi, nhiệt độ có thể xuống dưới 21 độ C.

Bên cạnh đó, trang Accuweather của Mỹ dự báo nhiệt độ Hà Nội đầu tuần 24-34 độ, cuối tuần giảm còn 21-29 độ C. Điểm cao trên 1.500 m như Sa Pa (Lào Cai) tuần này dao động 16-23 độ C.

Tại miền Trung, từ Thanh Hóa đến Tp.Huế và duyên hải Nam Trung Bộ, những ngày đầu tuần có mưa rào và dông vài nơi. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường lệch đông, từ chiều tối 2/11, mưa rào và dông có xu hướng gia tăng.

Trong các ngày 6-7/11, khu vực tiếp tục có mưa rào và dông rải rác. Từ ngày 8 đến 11/11, không khí lạnh tăng cường kết hợp với gió đông có thể gây mưa lớn, dông mạnh tại khu vực từ Nghệ An đến Tp.Huế và duyên hải Nam Trung Bộ.

Ở Nam Bộ và Lâm Đồng, chiều tối có mưa rào, dông rải rác. Trong các đợt mưa dông trên cả nước, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiều nơi có mưa to

Theo dự báo thời tiết, đêm qua và sáng nay (2/11), ở phía Bắc tỉnh Lào Cai và Tuyên Quang đã có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 1/11 đến 8h ngày 2/11 cục bộ có nơi trên 80mm như: Tân Lập 1 (Tuyên Quang) 327mm, Nậm Khòa (Tuyên Quang) 192.6, Võ Lao (Lào Cai) 80.2mm,…

Dự báo ngày 2/11, khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Ngày và đêm ngày 2/11, khu vực phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 2/11

Tp.Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, có mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Có mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, riêng khu vực Việt Bắc cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Dự báo thời tiết khu vực này có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 33 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, phía Bắc cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Thời tiết có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Dự báo thời tiết hôm nay có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tp.Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Thời tiết khu vực này có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.