Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, giảm nhiệt đầu tháng 10

Sau những ngày nắng nóng cuối tháng 9, miền Bắc được dự báo đón không khí lạnh từ khoảng đêm 30/9, gây mưa rào, dông rải rác và khiến nền nhiệt giảm từ ngày 1/10.

Trong những ngày cuối tháng 9, Bắc Bộ vẫn duy trì thời tiết khá nóng, ban ngày có nắng, một số nơi nhiệt độ cao nhất trên 35 độ C. Từ ngày 28-30/9, khu vực này có mưa rào và dông vài nơi vào chiều tối và đêm.

Khoảng đêm 30/9, không khí lạnh có khả năng ảnh hưởng đến miền Bắc, gây mưa rào và dông rải rác. Sang ngày 1/10, nhiệt độ được dự báo giảm khoảng 3-4 độ C.

Tại Hà Nội, nhiệt độ cao nhất trong ngày 28-29/9 vẫn khoảng 35 độ C. Đến ngày 1/10, nhiệt độ giảm còn khoảng 31 độ C, trời nhiều mây và có mưa. Ngày 2/10 tiếp tục có mưa dông, nhiệt độ dao động 26-32 độ C.

Những ngày 3-4/10, nhiệt độ có thể tăng nhẹ lên 32-33 độ C, sau đó giảm trở lại. Từ ngày 5-7/10, nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 31 độ C, thấp nhất 24-25 độ C, kèm mưa rào và dông.

Như vậy, đầu tháng 10, miền Bắc có xu hướng chuyển mát rõ hơn khi không khí lạnh bắt đầu tác động, đồng thời mưa dông xuất hiện thường xuyên hơn.