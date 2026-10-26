Miền Bắc sắp đón không khí lạnh?

Khi nào miền Bắc đón không khí lạnh sau những ngày nắng nóng kéo dài?

Dù đã bước vào những ngày cuối tháng 10, miền Bắc vẫn duy trì trạng thái nắng nóng, nhiều nơi ghi nhận mức nhiệt cao bất thường so với cùng thời kỳ. Từ tháng 9 đến nay, khu vực đã ghi nhận 55 giá trị nhiệt độ kỷ lục. Đáng chú ý, ngay đầu tháng 10, các trạm Yên Châu (Sơn La) và Mường Tè (Lai Châu) vẫn xuất hiện nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất đạt 38-38,3 độ, vượt kỷ lục cũ gần 1 độ.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia chia sẻ với Sức khỏe & Đời sống, một trong những nguyên nhân khiến nền nhiệt cao là tác động của El Nino, làm khối không khí ổn định bao trùm Bắc Bộ, khiến nắng nhiều hơn và hạn chế không khí lạnh dịch chuyển xuống phía Nam.

Dự báo mùa đông năm nay tại miền Bắc có thể ấm hơn mức trung bình nhiều năm, với nền nhiệt cao hơn khoảng 1 - 1,5 độ. Các đợt rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện muộn và ít hơn thường lệ.

Dự báo trong các ngày 29- 30/10, miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh yếu gây mưa rào và dông rải rác. Ảnh minh họa.

Theo dự báo thời tiết hôm nay (26/10), khu vực Đông Bắc Bộ sáng có mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Dự báo trong các ngày 29-30/10, miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh yếu gây mưa rào và dông rải rác cho khu vực đồng bằng và ven biển bắc bộ, nền nhiệt giảm nhẹ.

Theo các mô hình dự báo, từ ngày 27/10, thời tiết Bắc Bộ đến Thanh Hóa ít mưa, trời se lạnh về đêm và sáng, nhưng chưa xuất hiện cảm giác lạnh rõ rệt. Ngày 31/10 và những ngày đầu tháng 11, nhiệt độ có thể tăng trở lại. Từ đêm 1/11, khu vực có khả năng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, gây mưa và khiến nhiệt độ giảm rõ rệt hơn.

Tại khu vực Bắc Trung Bộ, từ Nghệ An, Hà Tĩnh đến Quảng Bình (cũ), Quảng Trị và Huế, gió chuyển hướng Bắc từ ngày 27/10. Mưa có thể xuất hiện trong các ngày 27-30/10, có lúc mưa vừa, mưa to, khiến thời tiết chuyển mát. Khu vực này cần tiếp tục theo dõi khả năng xuất hiện một đợt mưa đáng kể trong các ngày 2-5/11.

Tại Đà Nẵng và Quảng Nam (cũ), mưa vừa, mưa to có thể xuất hiện rải rác trong các ngày 28-29/10 và 2-3/11. Thời tiết nhìn chung mát mẻ. Ở Quảng Ngãi, từ ngày 27/10, trời dịu mát hơn nhưng ít mưa, chủ yếu có mưa vài nơi. Trong các ngày 1-3/11, khu vực này có khả năng xuất hiện một đợt mưa đáng kể.

Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ, từ Bình Định (cũ) trở vào, dự báo ít mưa trong khoảng 10 ngày tới, chỉ có mưa rào và dông vài nơi.

Tại Nam Bộ, mưa dông có xu hướng giảm khi mùa mưa dần kết thúc. Tuy nhiên, trong các ngày 27/10-1/11, khu vực vẫn có thể xuất hiện những đám mây gây mưa rào và dông rải rác.

Người dân cần đề phòng các hiện tượng lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh trong cơn dông. Diễn biến mưa tại Trung Bộ trong những ngày đầu tháng 11 cần tiếp tục được theo dõi để chủ động ứng phó với nguy cơ mưa lớn.

Dự báo thời tiết hôm nay 26/10

Tp.Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực này có mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió nhẹ.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi cao có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Dự báo thời tiết có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Thời tiết có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Tp.Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Dự báo thời tiết khu vực này có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.