Miền Bắc sắp đón không khí lạnh: 4 việc bố mẹ nên làm để trẻ khỏe mạnh

Miền Bắc dự kiến đón một đợt không khí lạnh mạnh vào khoảng ngày 8-9/11, khiến nhiệt độ giảm nhanh, trời chuyển lạnh, vùng núi có nơi rét sâu dưới 13 độ C. Thời tiết thay đổi đột ngột là thời điểm trẻ nhỏ dễ mắc các bệnh đường hô hấp, cảm cúm. Vì vậy, cha mẹ cần chủ động chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho con.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng ngày 8-9/11, một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, gây mưa, mưa rào và dông, đồng thời khiến nhiệt độ giảm nhanh.

Nhiệt độ thấp nhất tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ dự kiến phổ biến 16-19 độ C, riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi xuống dưới 13 độ C. Tại Hà Nội, thời tiết có khả năng chuyển lạnh rõ rệt từ ngày 9/11, nhiệt độ thấp nhất khoảng 18-20 độ C.

Sự thay đổi nhiệt độ trong thời gian ngắn, kết hợp với mưa và gió lạnh có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt là trẻ nhỏ. Đây là nhóm đối tượng có hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, đường hô hấp còn nhạy cảm nên dễ mắc các bệnh như cảm lạnh, cúm, viêm họng, viêm phế quản và các bệnh đường hô hấp khác.

Giữ ấm đúng cách khi nhiệt độ giảm sâu

Khi thời tiết chuyển lạnh, cha mẹ cần chú ý giữ ấm cho trẻ, đặc biệt ở các vị trí như cổ, ngực, bàn tay và bàn chân. Trẻ nên được mặc quần áo nhiều lớp mỏng để dễ dàng điều chỉnh khi nhiệt độ thay đổi.

Một sai lầm phổ biến là mặc quá nhiều quần áo khiến trẻ đổ mồ hôi. Khi mồ hôi thấm ngược vào cơ thể, trẻ có thể bị lạnh, gây cảm giác khó chịu.

Cha mẹ nên lựa chọn trang phục phù hợp với thời tiết và mức độ vận động của trẻ. Khi trẻ chạy nhảy, vui chơi, cần kiểm tra để kịp thời cởi bớt lớp áo nếu cơ thể nóng lên. Khi ra ngoài vào sáng sớm hoặc buổi tối, nên cho trẻ mặc thêm áo khoác, đội mũ và sử dụng khăn quàng cổ khi cần thiết.

Phòng ngủ của trẻ cần thông thoáng, tránh gió lùa trực tiếp nhưng không nên đóng kín cửa hoàn toàn. Tránh để trẻ nằm ngay dưới luồng gió điều hòa hoặc quạt sưởi.

Dinh dưỡng đầy đủ, tăng cường sức đề kháng

Chế độ dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hệ miễn dịch khỏe mạnh. Trong thời điểm giao mùa, cha mẹ nên xây dựng thực đơn đa dạng, cung cấp đầy đủ chất đạm, chất béo, tinh bột, vitamin và khoáng chất.

Các loại rau xanh, trái cây tươi như cam, quýt, bưởi, ổi, đu đủ là nguồn cung cấp vitamin và chất chống oxy hóa cần thiết. Bên cạnh đó, thịt, cá, trứng, sữa và các loại đậu giúp bổ sung protein, hỗ trợ quá trình phát triển của trẻ.

Cha mẹ cũng cần khuyến khích trẻ uống đủ nước. Với trẻ nhỏ đang bú mẹ, nên duy trì việc bú mẹ phù hợp với nhu cầu của trẻ.

Thời tiết thay đổi đội ngột khiến trẻ dễ bị ốm nên cha mẹ cần hết sức lưu ý (Ảnh minh họa).

Không nên tự ý cho trẻ sử dụng các loại thực phẩm chức năng, vitamin liều cao hoặc thuốc tăng sức đề kháng khi chưa có chỉ định của bác sĩ.

Vệ sinh cá nhân, ngủ đủ giấc và tiêm phòng đầy đủ

Một trong những biện pháp đơn giản nhưng hiệu quả để phòng bệnh là hình thành thói quen rửa tay bằng xà phòng cho trẻ trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và sau khi vui chơi.

Cha mẹ nên hướng dẫn trẻ che miệng, mũi khi ho hoặc hắt hơi, không dùng chung khăn mặt, cốc uống nước và đồ dùng cá nhân.

Không gian sinh hoạt cần được vệ sinh thường xuyên, hạn chế khói thuốc lá, bụi bẩn và các yếu tố gây kích ứng đường hô hấp.

Bên cạnh đó, giấc ngủ có vai trò quan trọng đối với sự phát triển và hoạt động của hệ miễn dịch. Cha mẹ cần bảo đảm trẻ ngủ đủ thời gian theo độ tuổi, duy trì giờ ngủ ổn định và hạn chế cho trẻ sử dụng thiết bị điện tử trước khi đi ngủ.

Tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch cũng là biện pháp quan trọng giúp trẻ phòng tránh nhiều bệnh truyền nhiễm, trong đó có cúm mùa.

Không chủ quan khi trẻ có dấu hiệu mắc bệnh

Khi trẻ xuất hiện các triệu chứng như ho, sổ mũi, sốt, cha mẹ cần theo dõi sát tình trạng sức khỏe, cho trẻ nghỉ ngơi và bổ sung đủ nước. Không tự ý sử dụng kháng sinh hoặc phối hợp nhiều loại thuốc khi chưa có hướng dẫn của nhân viên y tế.

Đặc biệt, nếu trẻ sốt cao khó hạ, thở nhanh, thở khó, co lõm lồng ngực, tím tái, li bì, co giật hoặc bỏ bú nghiêm trọng, cha mẹ cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám kịp thời.

Thời tiết chuyển lạnh là giai đoạn trẻ dễ mắc bệnh nhưng cha mẹ hoàn toàn có thể giảm thiểu nguy cơ bằng những biện pháp chăm sóc phù hợp. Giữ ấm vừa đủ, ăn uống khoa học, ngủ đủ giấc, vệ sinh cá nhân và tiêm chủng đầy đủ chính là những cách thiết thực giúp trẻ khỏe mạnh trong mùa lạnh.