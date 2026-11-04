Miền Bắc sắp đón đợt rét diện rộng đầu tiên mùa đông năm nay

Hà Nội và các tỉnh, thành phố miền Bắc, Bắc miền Trung sắp đón đợt rét diện rộng đầu tiên của mùa đông 2026-2027. Ảnh: Kim Văn

Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ dự báo, đêm 4 và sáng 5-11, Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, gió Đông Nam cấp 2; nhiệt độ thấp nhất tại khu vực phía Bắc thành phố 24-26 độ C, các khu vực còn lại 25-27 độ C. Trưa và chiều 5-11, thành phố giảm mây, trời nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 31-33 độ C, riêng phía Tây 30-32 độ C.

Khoảng đêm 5 và ngày 6-11, không khí lạnh yếu tăng cường khiến Hà Nội có mưa, mưa rào rải rác, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2. Lượng mưa phổ biến 3-5mm; nhiệt độ cao nhất giảm còn 28-31 độ C, thấp nhất 23-26 độ C. Ngày 7-11, Hà Nội có nắng, đêm không mưa.

Đáng chú ý ngày 8 và 9-11, không khí lạnh tăng cường mạnh, kết hợp hội tụ gió trên cao gây mưa, mưa rào và rải rác có dông tại Hà Nội, gió Đông Bắc cấp 2-3. Ngày 9-11, thành phố chuyển lạnh, đêm và sáng sớm trời rét; nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-21 độ C, cao nhất 24-26 độ C.

Sang ngày 10-11, Hà Nội nhiều mây, ngày có lúc hửng nắng, đêm không mưa; đêm và sáng trời lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-21 độ C, riêng Bất Bạt, Ba Vì có thể xuống 19 độ C. Trong những ngày có dông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo viên Vũ Tuấn Anh (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia) nhận định về đợt rét diện rộng của mùa đông 2026-2027. Nguồn: Nchmf

Về đợt không khí lạnh này, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, khoảng ngày 8 và 9-11, các tỉnh, thành phố miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh cường độ mạnh, gây mưa, mưa rào và dông. Từ ngày 9-11, nhiệt độ giảm mạnh, thấp nhất tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 16-19 độ C, riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 13 độ C. Trời chuyển lạnh, vùng núi trời rét. Đây được nhận định là đợt rét diện rộng đầu tiên của mùa đông 2026-2027.

Không khí lạnh mạnh còn gây gió mạnh, sóng lớn trên biển. Từ đêm 8 đến ngày 12-11, khu vực vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh dần lên cấp 6, có nơi cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Đồng thời, không khí lạnh mạnh kết hợp nhiễu động gió Đông trên cao và tác động của địa hình có khả năng gây một đợt mưa lớn diện rộng ở miền Trung từ ngày 9 đến 12-11. Vùng mưa dự báo bao gồm khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk. Diễn biến cụ thể sẽ tiếp tục được cơ quan khí tượng thủy văn cập nhật trong các bản tin tiếp theo.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ảnh hưởng của El Nino rất mạnh đã khiến nhiệt độ trung bình tháng 10-2026 trên hầu khắp cả nước cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ 1-2 độ C, riêng Bắc Bộ cao hơn 2-3 độ C.

Nhiệt độ trung bình toàn quốc trong tháng 10 đạt 26,3 độ C, cao hơn trung bình nhiều năm 1,74 độ C, cao nhất cùng thời kỳ trong chuỗi số liệu quan trắc từ năm 1961. Cả nước có 148 trạm khí tượng ghi nhận nhiệt độ trung bình tháng đạt hoặc vượt giá trị lịch sử cùng thời kỳ, trong đó có 80 trạm ở Bắc Bộ.