Miền Bắc sắp đón đợt rét đầu mùa, nhiệt độ có thể xuống 17 độ C

Không khí lạnh liên tiếp tăng cường trong tháng 11

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 2/11, khu vực phía Bắc tỉnh Tuyên Quang đã xuất hiện mưa rào và dông, có nơi mưa to đến rất to. Dưới tác động của một đợt không khí lạnh yếu, mưa lớn tại đây được dự báo còn kéo dài đến hết ngày.

Trong tháng 11, miền Bắc có khả năng đón khoảng 2-3 đợt không khí lạnh. Đợt có cường độ mạnh nhất được nhận định xuất hiện trong khoảng ngày 9-11/11.

(Ảnh minh họa)

Báo Hà Nội mới dẫn dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ cho biết, ngày 2/11, không khí lạnh tăng cường yếu khiến miền Bắc có mưa rải rác, lượng mưa phổ biến 5-10mm. Từ ngày 3 đến 5/11, thời tiết khu vực này chủ yếu không mưa, ban ngày có nắng.

Tuy nhiên, trạng thái ít mưa sẽ sớm thay đổi. Theo thông tin trên báo Tiền Phong, từ đêm 5/11, miền Bắc có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, một số nơi có mưa to.

Cùng với mưa, nhiệt độ giảm khoảng 3-4 độ C so với những ngày trước. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 26-28 độ C, thấp nhất 20-22 độ C; riêng vùng núi có nơi xuống dưới 20 độ C.

Không khí lạnh trong đợt này cũng ảnh hưởng đến Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Từ đêm 5/11, các địa phương trên có mưa dông rải rác, cục bộ xuất hiện mưa vừa đến mưa to.

Đáng chú ý, khoảng ngày 9-10/11, một đợt không khí lạnh mạnh hơn được dự báo tràn xuống nước ta, mang theo đợt rét đầu tiên của mùa đông năm nay tại miền Bắc.

Khi đó, nhiệt độ thấp nhất ở miền Bắc có thể giảm còn 17-19 độ C, trong khi mức cao nhất chỉ khoảng 21-23 độ C.

Rét đậm có thể đến muộn, vẫn cần đề phòng những đợt rét mạnh

Nhận định về mùa đông năm nay, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, không khí lạnh năm 2026 có khả năng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm.

Trong tháng 11/2026, nhiệt độ trung bình trên phạm vi cả nước được dự báo cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 1-2 độ C. Sang tháng 12/2026 và tháng 1/2027, mức chênh lệch phổ biến vào khoảng 0,5-1,5 độ C.

Hoạt động của không khí lạnh cùng số ngày rét đậm, rét hại được nhận định thấp hơn trung bình nhiều năm. Trong giai đoạn tháng 12/2026 đến tháng 1/2027, rét đậm, rét hại có khả năng đến muộn hơn quy luật, nhưng vẫn có thể xuất hiện những đợt rét mạnh.

Các đợt rét mạnh có khả năng tập trung vào tháng 1/2027, nhất là nửa cuối tháng. Tại vùng núi cao Bắc Bộ, thời tiết rét mạnh có thể đi kèm băng giá, sương muối, thậm chí mưa tuyết, tác động đến sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo, những đợt gió mùa Đông Bắc có thể gây gió mạnh, sóng lớn trên Biển Đông, ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải và đánh bắt thủy sản.

Bên cạnh đó, mưa lớn, dông, lốc, sét, mưa đá và rét có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất, cây trồng và vật nuôi.