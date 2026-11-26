Không khí lạnh tràn về, miền Bắc rét kéo dài

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (26/11), một bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đang di chuyển xuống phía Nam. Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ lúc 7h phổ biến 14-17 độ.

Dự báo, khoảng chiều 27/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, sau đó mở rộng xuống Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Không khí lạnh mới sắp tràn về, miền Bắc lại chuyển rét. Ảnh: Hoàng Minh

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời rét, riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến 15-18 độ, vùng núi 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Bắc Trung Bộ phổ biến 16-19 độ.

Tại Hà Nội, trời không mưa, đêm và sáng rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 15-17 độ.

Trên biển, từ chiều tối 27/11, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng biển cao 1-2,5m, biển động.

Từ đêm 27/11, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-4m, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Trung Bộ sắp có mưa lớn diện rộng, cục bộ trên 600mm

Đáng chú ý, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao, từ chiều 27/11 đến sáng 30/11, khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng.

Tổng lượng mưa phổ biến trong đợt này từ 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn, trên 100mm trong 3 giờ.

Trước đó, đêm qua và sáng nay (26/11), khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai đã có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Mưa lớn gây ngập nhiều nơi ở Quảng Ngãi trong tối và đêm 25/11. Ảnh: H.G

Lượng mưa tính từ 19h ngày 25/11 đến 8h ngày 26/11 có nơi trên 100mm. Trong đó, trạm Nghĩa Trung (Quảng Ngãi) ghi nhận 310,4mm, trạm Đề Gi (Gia Lai) 136,6mm.

Dự báo, sáng và trưa 26/11, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi và phía Đông Bắc tỉnh Gia Lai tiếp tục có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Từ chiều cùng ngày, mưa giảm dần.

Trong mưa giông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa lớn có thể gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc. Mưa cường độ lớn trong thời gian ngắn còn có thể gây ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp.

Trên biển, gió mạnh, gió giật và sóng lớn có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền cũng như các hoạt động hàng hải khác.