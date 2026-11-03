Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh mạnh, nguy cơ xuất hiện những đợt rét sâu

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh đang tăng cường yếu xuống nước ta, sau đó suy yếu. Khoảng ngày 5-6/11, không khí lạnh được tăng cường yếu trở lại, trước khi có khả năng được tăng cường mạnh hơn vào khoảng ngày 8-9/11.

Theo bản tin cập nhật thời tiết và nhiệt độ 10 ngày tới, khoảng ngày 9/11, khi không khí lạnh tăng cường mạnh hơn, thời tiết Hà Nội có sự thay đổi. Nhiệt độ cao nhất giảm còn 25 độ C, thấp hơn 3 độ C so với ngày hôm trước; nhiệt độ thấp nhất ở mức 21 độ C. Khu vực này có mưa dông.

Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh mạnh, rét đậm có thể xuất hiện.

Trong hai ngày 10-11/11, Hà Nội dự báo không mưa, nhiệt độ cao nhất tăng nhẹ lên khoảng 26 độ C, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 21 độ C.

Đáng chú ý, theo dự báo của AccuWeather, nhiệt độ Hà Nội ngày 9/11 có thể giảm sâu hơn, với mức cao nhất khoảng 22 độ C và thấp nhất 18 độ C.

Về xu thế thời tiết trong tháng 11, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, các đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng hoạt động yếu hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Nhiệt độ trung bình trên cả nước trong tháng 11/2026 được dự báo phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 1-2 độ C.

Theo dự báo của cơ quan khí tượng, từ tháng 11/2026 đến tháng 1/2027, trạng thái El Nino tiếp tục duy trì cường độ rất mạnh với xác suất rất cao ở mức 96% và tăng hơn so với dự báo cùng thời kỳ tháng trước là 3%.

Trong giai đoạn này, không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm. Số ngày rét đậm, rét hại tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Dù vậy, cơ quan khí tượng lưu ý vẫn có khả năng xuất hiện những đợt không khí lạnh mạnh gây rét đậm, rét hại, khiến nhiệt độ giảm sâu nhưng chỉ kéo dài trong thời gian ngắn.