Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên của mùa đông 2026-2027, thời điểm nào trời chuyển rét?

Theo thông tin từ Cục Khí tượng Thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), thời tiết miền Bắc sẽ có sự thay đổi trong những ngày tới do ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh. Cụ thể, từ ngày 6/11, một đợt không khí lạnh cường độ yếu tràn xuống khiến Bắc Bộ xuất hiện mưa rào và dông rải rác ở một số địa phương.

Đến khoảng ngày 8-9/11, không khí lạnh được dự báo tăng cường với cường độ mạnh hơn, kéo theo mưa, mưa rào và dông tại nhiều khu vực. Từ ngày 9/11, các tỉnh vùng núi Bắc Bộ bắt đầu chuyển rét. Trong khi đó, những địa phương còn lại của Bắc Bộ, bao gồm Hà Nội, sẽ cảm nhận rõ trạng thái rét về đêm và sáng sớm từ đêm cùng ngày.

Trung Bộ và Tây Nguyên được dự báo tiếp tục xuất hiện mưa trong nhiều ngày tới do tác động của các hình thế thời tiết. Ảnh minh họa

Nền nhiệt tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ được dự báo giảm đáng kể. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến trong khoảng 16-19 độ C, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ có nơi xuống dưới 13 độ C. Trời chuyển lạnh trên diện rộng, vùng núi có nơi rét đậm hơn về cảm nhận. Đây được nhận định là đợt rét diện rộng đầu tiên trong mùa Đông 2026-2027.

Miền Trung đối mặt nguy cơ mưa lớn từ ngày 9/11

Không chỉ gây biến động thời tiết tại miền Bắc, đợt không khí lạnh lần này còn có khả năng tác động mạnh đến khu vực Trung Bộ.

Theo cơ quan khí tượng, sự kết hợp giữa khối không khí lạnh mạnh ở tầng thấp và các nhiễu động gió đông trên cao, cùng tác động địa hình, có thể khiến mưa lớn xuất hiện trên diện rộng trong khoảng thời gian từ ngày 9 đến 12/11.

Không khí lạnh tăng cường khiến thời tiết miền Bắc chuyển biến trong những ngày đầu tháng 11. Ảnh minh họa

Những khu vực cần lưu ý gồm Thanh Hóa đến thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk. Mưa lớn trong nhiều ngày có thể làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại vùng trũng thấp, lũ quét và sạt lở đất ở khu vực miền núi.

Tại Cao nguyên Trung Bộ, từ khoảng ngày 10 đến 14/11, thời tiết có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Trong khi đó, các khu vực khác chủ yếu có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng, mưa rào rải rác có thể xuất hiện vào chiều tối trong hai ngày 7-8/11 và giai đoạn từ ngày 11 đến 14/11, một số nơi có khả năng xảy ra dông.

Người dân tại các khu vực được dự báo có mưa lớn cần chủ động theo dõi bản tin thời tiết, đề phòng các hiện tượng nguy hiểm đi kèm như dông lốc, sét, gió giật mạnh và sạt lở đất.