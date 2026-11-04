Miền Bắc sắp đón 2 đợt không khí lạnh, nơi nào rét nhất?

Khi nào không khí lạnh tràn về miền Bắc?

Dự báo thời tiết từ ngày mai 5/11 đến ngày 6/11, miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh cường độ yếu, có xu hướng lệch đông. Sau đó khoảng ngày 8 - 9/11, không khí lạnh có khả năng được tăng cường mạnh hơn. Đợt không khí lạnh này không chỉ gây mưa rào và giông rải rác mà còn khiến nền nhiệt độ miền giảm mạnh.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, thời tiết vùng núi các tỉnh phía bắc chuyển rét, trong khi khu vực đồng bằng miền Bắc, thời tiết có khả năng chuyển lạnh.

Đáng chú ý trong thời kỳ chính của mùa đông, từ tháng 12/2026 đến tháng 2/2027, nhiệt độ trung bình trên phạm vi cả nước, trong đó tại miền Bắc có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm.

Mùa đông năm nay được nhận định có khả năng ấm hơn so với trung bình nhiều năm. Các đợt rét đậm, rét hại có thể xuất hiện muộn hơn và số ngày rét đậm, rét hại có thể ít hơn so với trung bình nhiều năm, thông tin trên Thanh Niên.

Dự báo thời tiết miền Bắc sắp đón 2 đợt không khí lạnh đầu tháng 11. Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cũng nhận định, từ tháng 11/2026 đến tháng 1/2027, số lượng bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông và đổ bộ vào đất liền nước ta có khả năng thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Thống kê trung bình nhiều năm trên Biển Đông trong giai đoạn này chỉ có 2,8 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, trong đó đổ bộ đất liền là 1,1 cơn.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 4/11 các khu vực trên cả nước

Tp.Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia khu vực này có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Khu vực này thời tiết có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Dự báo có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Thời tiết có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Dự báo thời tiết có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tp.Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.