Miền Bắc sắp đón 2 đợt không khí lạnh liên tiếp, đợt sau mạnh hơn

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Chiều 4/11, dự báo viên Hoàng Thị Mai, Phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin về nhận định xu thế thời tiết tháng 11/2026 và diễn biến đợt không khí lạnh sắp tới.

Theo đó, hiện tượng El Nino đang hoạt động với cường độ rất mạnh và có khả năng tiếp tục kéo dài, đạt đỉnh trong khoảng thời gian từ nay đến hết năm 2026, với xác suất lên tới 96%.

Dưới tác động của El Nino, nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc trong tháng 11 này được dự báo cao hơn trung bình nhiều năm từ 1-2 độ.

Bắc Bộ đón 2 đợt không khí lạnh liên tiếp

Dự báo viên Hoàng Thị Mai cũng cho biết, hoạt động của không khí lạnh trong tháng 11 có xu hướng yếu hơn so với trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, ngay trong những ngày đầu tháng, các đợt không khí lạnh khả năng hoạt động tích cực hơn, gây ra những thay đổi đáng chú ý về thời tiết.

Miền Bắc sắp đón liên tiếp 2 đợt không khí lạnh, đợt sau mạnh hơn khiến vùng núi chuyển rét. Ảnh: Hoàng Minh

Dự báo, Bắc Bộ sẽ đón 2 đợt không khí lạnh liên tiếp. Đợt thứ nhất xuất hiện trong ngày 5-6/11, đợt thứ hai vào ngày 8-9/11.

Trong đó, đợt không khí lạnh tăng cường vào ngày 8-9/11 được đánh giá có cường độ mạnh hơn. Hình thái thời tiết này có thể gây mưa rào và giông rải rác, khiến nền nhiệt tại Bắc Bộ giảm rõ rệt kèm mưa rào và giông. Nhiệt độ thấp nhất ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ giảm xuống 16-19 độ; vùng núi Bắc Bộ có khả năng dưới 13 độ. Đêm và sáng trời chuyển rét.

Thời tiết Hà Nội 10 ngày tới, ngày 9/11 giảm mạnh, mức cao nhất còn 24 độ. Nguồn: NCHMF

Ngoài ra, từ đêm 8-12/11, khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió có xu hướng mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 2-4m; biển động mạnh.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m; biển động mạnh.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh ở tầng thấp, kết hợp với các nhiễu động gió Đông trên cao và tác động của địa hình, từ ngày 9-12/11, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế, Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng.

Mưa phân hóa giữa các khu vực, đề phòng giông lốc

Về hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới, cơ quan khí tượng nhận định trong tháng 11, tần suất xuất hiện của các hình thái này trên Biển Đông cũng như mức độ ảnh hưởng đến đất liền nước ta có xu hướng thấp hơn trung bình nhiều năm.

Lượng mưa trong tháng 11 được dự báo có sự phân hóa rõ rệt giữa các khu vực.

Cụ thể, Trung Bộ và cao nguyên Trung Bộ tiếp tục đối mặt với tình trạng thiếu hụt lượng mưa từ 20-40% so với trung bình nhiều năm. Tại Nam Bộ, tổng lượng mưa phổ biến xấp xỉ mức trung bình nhiều năm.

Trong khi đó, Bắc Bộ có lượng mưa tháng 11 được dự báo cao hơn trung bình nhiều năm từ 15-30%.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo, dù hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới có xu hướng giảm, người dân không nên chủ quan trước nguy cơ xuất hiện các đợt mưa lớn diện rộng, đặc biệt tại khu vực Trung Bộ và Nam Bộ.

Ngoài ra, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm như giông, lốc, sét và gió giật mạnh vẫn có khả năng diễn biến phức tạp trên phạm vi cả nước trong suốt tháng 11.