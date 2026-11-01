Miền Bắc sắp đón 2 đợt không khí lạnh dồn dập, liệu mùa đông 2026 có rét kỷ lục?

Bao nhiêu đợt không khí lạnh sẽ tràn về miền Bắc trong tháng 11?

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong tuần tới, miền Bắc chịu ảnh hưởng của 2 đợt không khí lạnh liên tiếp.

Đợt thứ nhất diễn ra trong khoảng ngày 2-3/11, có cường độ yếu, khiến thời tiết chuyển mát. Nhiệt độ ban ngày phổ biến 28-32 độ, ban đêm và sáng sớm ở mức 22-26 độ.

Đợt thứ hai xuất hiện trong khoảng ngày 5-7/11, có cường độ mạnh hơn đợt đầu. Nhiệt độ ban ngày giảm còn 27-30 độ, ban đêm phổ biến 21-24 độ, vùng núi có nơi xuống dưới 21 độ, theo Vietnamnet.

Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ cũng nhận định, trong 1-2 ngày tới, không khí lạnh di chuyển lệch Đông và suy yếu dần, hình thành rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25-28 độ vĩ Bắc. Rãnh áp thấp phía Nam có trục ở khoảng 4-7 độ vĩ Bắc. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới lấn về phía Tây, nhiễu động gió Đông hoạt động mạnh lên.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong khoảng nửa đầu tháng 11 miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh, thời tiết xuất hiện mưa và chuyển mát. Ảnh minh họa

Ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia chia sẻ với Sức khỏe & Đời sống, bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ - trung bình nhiều năm trên khu vực Biển Đông là 1,6 cơn, đổ bộ vào đất liền Việt Nam là 0,6 cơn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia trong thời kỳ từ tháng 11/2026 đến tháng 1/2027, trạng thái El Nino tiếp tục duy trì cường độ rất mạnh với xác suất rất cao ở mức 96% và tăng hơn so với dự báo cùng thời kỳ tháng trước là 3%. Trong đó, xác suất El Nino đạt cường độ mạnh chỉ còn là 4%.

Tháng 11/2026, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 1 - 2 độ C. Tháng 12.2026 và tháng 1/2027, nhiệt độ trung bình phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 - 1,5 độ C, riêng khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cao hơn từ 1 - 2 độ C.

Không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm. Rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện muộn hơn so với quy luật khí hậu. Số ngày rét đậm, rét hại tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tuy nhiên, vẫn có khả năng xảy ra các đợt rét đậm, rét hại gây giảm nhiệt độ mạnh nhưng xảy ra ngắn ngày.

Trong thời kỳ tháng 2 - 4/2027, El Nino tiếp tục duy trì nhưng có xu hướng suy yếu về cường độ. Xác suất El Nino đạt cường độ rất mạnh giảm từ 46% trong thời kỳ tháng 1 - 3/2027 xuống còn 6% trong tháng 2 - 4/2027. Nhiều khả năng El Nino sẽ có cường độ trung bình đến mạnh, với xác suất tương ứng là 44% và 32%.

Sau đó, El Nino có khả năng tiếp tục suy yếu nhưng sẽ còn duy trì đến nửa đầu mùa hè năm 2027 trước khi dần quay trở lại trạng thái trung tính. Từ tháng 2 - 4/2027, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 1 - 2 độ C, có nơi cao hơn 2 độ C.

Đáng chú ý không khí lạnh thời kỳ tháng 2 đến tháng 4 có xu hướng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm. Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn có khả năng xuất hiện các đợt không khí lạnh gây rét đậm, rét hại. Số ngày rét đậm, rét hại có khả năng thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Trong thời kỳ cuối mùa đông, số ngày mưa nhỏ, mưa phùn ở miền Bắc có khả năng ít hơn trung bình nhiều năm.

Chuyên gia khí tượng thủy văn khuyến cáo, trên đất liền, hoạt động của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với hội tụ gió ở các tầng khí quyển trên cao, gió mùa Tây Nam và không khí lạnh có thể gây ra các đợt mưa diện rộng, nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 1/11

Tp.Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Dự báo thời tiết hôm nay có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Dự báo thời tiết có mây, ngày nắng; đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Có mây, ngày nắng; đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Việt Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Dự báo thời tiết có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tp.Hồ Chí Minh:

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Thời tiết có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.