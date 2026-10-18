Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 18/10 đến ngày 20/10, khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh duy trì thời tiết ít mưa về đêm, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ban ngày trời có nắng. Trong khi đó, khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai phổ biến có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối ngày 18/10 cũng như ngày 20/10 trời sẽ chuyển mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Đáng lưu ý, tại phía Đông tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và toàn bộ khu vực Nam Bộ, thời tiết chuyển xấu hơn với mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, tập trung chủ yếu vào khoảng thời gian chiều và tối. Các nơi khác trên cả nước có mưa rào và dông vài nơi, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông.

Miền Bắc sắp có mưa dông giải nhiệt nắng gắt. Ảnh: Tuấn Anh

Nhận định về xu thế thời tiết từ đêm 20/10 đến ngày 28/10, khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP. Huế ban ngày trời vẫn có nắng, đêm có mưa vài nơi và sáng sớm có sương mù nhẹ. Tuy nhiên, thời tiết sẽ có sự thay đổi trong hai ngày 21 - 22/10 khi vùng Đông Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP. Huế đón một đợt mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; sau đó đến khoảng ngày 26 - 27/10, vùng từ Nghệ An đến TP. Huế có khả năng tiếp tục xuất hiện mưa rào trở lại.

Tại duyên hải Nam Trung Bộ, thời tiết chủ yếu có mưa vài nơi, riêng đêm 20 - 21/10 có mưa rào rải rác và khoảng ngày 26 - 27/10 thì vùng phía Bắc có xu hướng nhiều mây, có mưa rào rải rác. Đối với khu vực Cao nguyên Trung Bộ, thời tiết tương đối ổn định với mưa rào và dông vài nơi.

Cuối cùng, khu vực Nam Bộ và Lâm Đồng tiếp tục chịu tác động của mưa dông vào chiều và tối, cục bộ có mưa to đến ngày 22/10 trước khi giảm dần xuống diện rải rác trong những ngày sau đó. Người dân toàn quốc cần tiếp tục lưu ý các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét và gió giật mạnh đi kèm trong mưa dông.

Ngày hôm nay (18/10), khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 07 giờ đến 15 giờ ngày 18/10 có nơi trên 70mm như các trạm: Cần Giờ (Tp. Hồ Chí Minh) 70.4mm, Cụm Thủy Nông Long Uông (Đồng Tháp) 74.6mm…

Dự báo chiều tối và đêm 18/10, khu vực Nam Bộ, Lâm Đồng, Khánh Hòa và phía Đông tỉnh Đắk Lắk có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Lưu ý: thông tin cảnh báo dông sét; cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: http://hymetnet.gov.vn/radar/ và https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.

Hiện nay (18/10), vùng biển từ Đắk Lắk đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác.

Đêm 18/10 và ngày 19/10, vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2,0m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 18/10 đến ngày 20/10

Khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh: đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng.

Khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối 18/10 và ngày 20/10 có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (tập trung vào chiều và tối).

Các nơi khác: có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định thời tiết từ đêm 20/10 đến ngày 28/10

Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Huế: đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng; riêng khu vực Đông Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Tp. Huế thời kỳ ngày 21-22/10 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Khoảng ngày 26-27/10, khu vực từ Nghệ An đến Tp. Huế khả năng có mưa rào và dông rải rác.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: có mưa rào và dông vài nơi; riêng đêm 20-21/10 có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Khoảng ngày 26-27/10, phía Bắc khả năng có mưa rào và dông rải rác.

Cao nguyên Trung Bộ: có mưa rào và dông vài nơi.

Nam Bộ và Lâm Đồng: chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến ngày 21-22/10, sau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.