Miền Bắc sắp chuyển mưa lớn, nhiệt độ giảm sâu

Mưa lớn tập trung ngày 3-4/10

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, một đợt không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến thời tiết nước ta trong những ngày đầu tháng 10, gây mưa ở Bắc Bộ và làm mưa tại Trung Bộ tăng dần.

Tại Bắc Bộ, mưa xuất hiện từ đêm 3/10 và trong ngày 4/10, trong đó mưa lớn nhất được dự báo tập trung vào ngày 4/10. Sau đó, thời tiết chuyển sang hửng nắng, hanh khô vào ban ngày và se lạnh về đêm. Tại Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất có thể xuống xấp xỉ 20 độ C.

Ở Trung Bộ, mưa có xu hướng tăng dần từ ngày 4/10 và khả năng đạt mức cao nhất trong ngày và đêm 5/10. Người dân cần đề phòng mưa lớn, có nơi trên 100mm trong 3 giờ.

Miền Bắc sắp có mưa lớn những ngày tới. Ảnh: PV

Trong khi đó, tại Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, mưa giảm dần từ ngày 1/10, sau đó có xu hướng tăng trở lại từ khoảng ngày 5/10. Trên vịnh Bắc Bộ, từ rạng sáng 5/10, gió chuyển hướng đông bắc và mạnh lên cấp 6.

Theo dự báo của cơ quan khí tượng, từ ngày 6/10, Bắc Bộ về cơ bản chuyển sang trạng thái đêm không mưa, ngày nắng. Tuy nhiên, người dân khu vực vùng núi Bắc Bộ cần lưu ý khả năng xuất hiện mưa rào và dông. Trong các cơn dông có nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Không chỉ Bắc Bộ, thời tiết Trung Bộ cũng được dự báo có diễn biến đáng chú ý trong những ngày đầu tháng 10. Ông Hoàng Phúc Lâm nhận định, mưa tại Trung Bộ sẽ tăng dần từ ngày 4/10 và có khả năng đạt cực đại vào ngày và đêm 5/10. Đặc biệt, cơ quan khí tượng cảnh báo người dân cần đề phòng những đợt mưa có cường suất rất lớn, có nơi trên 100mm trong 3 giờ.

Từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, thời tiết những ngày đầu tháng chủ yếu có mưa rào và dông vài nơi. Tuy nhiên, từ khoảng đêm 4 đến ngày 6/10, khu vực này có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Đối với khu vực từ Quảng Trị đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ, từ khoảng đêm 5-6/10, phía Bắc khu vực có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 7 đến 10/10, duyên hải Nam Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác.

Miền Bắc có thể giảm 10-15 độ C từ 4/10

TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai cho biết, chiều 1/10, nắng nóng xuất hiện trên diện rộng tại nhiều khu vực trên cả nước. Đáng chú ý, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục ghi nhận nền nhiệt cao, trong đó Hà Nội và các vùng lân cận có nhiệt độ 36-37 độ C.

Theo nhận định của TS Nguyễn Ngọc Huy, đây là một đợt nắng nóng đáng chú ý trong những ngày đầu tháng 10. Tại Hà Nội và khu vực lân cận, nhiệt độ trong chiều 30/9 và 1/10 lên tới 36-37 độ C, khiến thời tiết oi nóng, có thời điểm cảm giác nóng rát.

Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh El Nino có xu hướng gia tăng cường độ. Theo số liệu thống kê, El Nino thường đi kèm với nắng nóng và khô hạn tại Việt Nam. Tuy nhiên, năm nay, tác động của El Nino được nhận định không chỉ thể hiện qua các đợt nắng nóng mà còn làm gia tăng sự biến động của các hình thế thời tiết theo mùa.

Đáng chú ý, sau đợt nắng nóng hiện nay, từ khoảng ngày 4/10, nhiệt độ cao nhất tại miền Bắc có thể giảm 10-15 độ C so với những ngày hiện tại. Cùng thời điểm, miền Trung có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn.

Mưa lớn tại miền Trung trong tháng 10 là hiện tượng thường gặp. Tuy nhiên, lượng mưa được kỳ vọng ở mức vừa phải, góp phần bổ sung nguồn nước cho mùa khô năm sau.

Trong ngày 1/10, tại Lâm Đồng, miền Đông Nam Bộ, miền Tây Nam Bộ, phía Tây Hòa Bình và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đang hình thành các cụm mây dông. Các cụm mây dông hiện còn nhỏ nhưng có khả năng phát triển và lan rộng hơn vào cuối buổi chiều và tối. Tại TP.HCM và Đồng Nai, người dân cần đề phòng nguy cơ ngập úng cục bộ khi mưa dông xuất hiện.