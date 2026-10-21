Miền Bắc sắp chuyển mưa dông

Từ chiều nay (21/10), một khối không khí lạnh yếu và lệch đông sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến miền Bắc nước ta.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối và đêm nay khu vực Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dù chịu tác động của không khí lạnh nhưng cường độ yếu nên nhiệt độ khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay khá cao với nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay trời nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

Hà Nội sáng nay có mưa vài nơi, nắng gián đoạn, từ chiều có mưa rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ.

Miền Bắc sẽ chuyển mưa rào rải rác trong chiều nay (21/10).

Dự báo ngày 22/10, khu vực Đông Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, nền nhiệt giảm nhẹ 1-2 độ so với hôm nay. Từ 23/10, trời nắng, nhiệt độ tăng trở lại.

Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Huế sáng nay có mưa vài nơi, từ chiều có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Dự báo ngày mai (22/10), khu vực từ Thanh Hóa đến Huế tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Từ 23/10, trời nắng, ít mưa.

Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

Tây Nguyên hôm nay ít mưa, riêng Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

TPHCM hôm nay nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ.

Dự báo lượng mưa ở khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng trong chiều và tối nay từ 10-30mm, có nơi mưa to trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhận định xa hơn, trong các ngày 22-23/10, khu vực này tiếp tục có mưa dông vào chiều và tối. Từ 24/10, mưa giảm.