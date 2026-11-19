Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (19/11), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Tây Bắc Bộ. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xuất hiện mưa, mưa rào, có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ lúc 1h phổ biến 18-21 độ C.

Đáng chú ý, tại trạm Bạch Long Vỹ đã ghi nhận gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8.

Dự báo trong ngày 19/11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các khu vực còn lại của Bắc Trung Bộ và Tây Bắc Bộ, sau đó lan xuống Trung Trung Bộ. Đến đêm 19/11 và ngày 20/11, không khí lạnh được tăng cường thêm, ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Trên đất liền, gió Đông Bắc phổ biến cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Bắc Trung Bộ chuyển rét, trong khi khu vực từ Quảng Trị đến TP Huế chuyển lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt này tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 15-18 độ C. Riêng vùng núi Bắc Bộ phổ biến 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi xuống dưới 10 độ C.

Tại Hà Nội, trời có lúc có mưa, thời tiết chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-18°C. Nhiệt độ cao nhất từ 20-22°C.

Hà Nội chuyển rét từ hôm nay (19/11). Ảnh minh họa/Nguồn: báo Thanh Niên

Theo dự báo, trong ngày và đêm 19-20/11, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 15-18 độ C, vùng núi 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ trung bình phổ biến 17-19 độ C, riêng vùng núi cao có nơi dưới 14 độ C.

Tại Bắc Trung Bộ, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-19 độ C, nhiệt độ trung bình 18-20 độ C.

Không chỉ gây rét trên đất liền, không khí lạnh còn khiến tình hình thời tiết trên biển diễn biến phức tạp. Trong ngày và đêm 19/11, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh.

Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Từ chiều và đêm 19/11, vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng biển cao 2-4m, biển động.

Cảnh báo mưa lớn ở Trung Bộ, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Bên cạnh diễn biến không khí lạnh, cơ quan khí tượng cảnh báo từ chiều 19/11 đến đêm 21/11, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Trong các cơn dông, người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn kéo dài có thể gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực sườn dốc và ngập úng ở những vùng trũng, thấp. Các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm cũng có thể làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, đời sống người dân.

Trên biển, gió mạnh, gió giật và sóng lớn có thể gây nguy hiểm cho tàu thuyền cũng như các hoạt động hàng hải.

Người dân tại các khu vực được cảnh báo cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, hạn chế đi qua khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập sâu và chú ý bảo đảm an toàn khi có dông lốc.