Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều 9/11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Nhiệt độ lúc 13h chiều nay (9/11) phổ biến 18-21 độ C, riêng vùng núi dao động 15-18 độ C. Gió Đông Bắc tại đặc khu Bạch Long Vỹ mạnh cấp 8, giật cấp 10; đặc khu Cô Tô mạnh cấp 6, giật cấp 8-9; đặc khu Lý Sơn có gió Đông Bắc mạnh cấp 6.

Miền Bắc rét 15 độ C, miền Trung cảnh báo mưa rất to đến đêm 11/11. Ảnh minh hoạ

Dự báo chiều tối và đêm 9/11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến những nơi khác ở Trung Trung Bộ và một số khu vực Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh này, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị trời rét. Từ đêm 9/11, TP Huế chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất tại Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị phổ biến 15-18 độ C, vùng núi cao Bắc Bộ có nơi xuống dưới 12 độ C.

Trên biển, đêm 9/11 và ngày 10/11, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, đêm có lúc cấp 8, giật cấp 9-10. Sóng biển cao 4-6m, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10; sóng biển cao 4-6m, biển động mạnh.

Vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh. Vùng biển phía Nam khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau và phía Tây khu vực Nam Biển Đông, bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng biển cao 2-4m, biển động.

Đáng chú ý, ngoài tác động của không khí lạnh, Trung Bộ tiếp tục đối mặt với nguy cơ mưa lớn trong những ngày tới. Cụ thể, từ chiều tối 9/11 đến sáng 10/11, khu vực Hà Tĩnh và phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa to đến rất to và dông.

Từ chiều tối 9/11 đến đêm 11/11, khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng. Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các cơn mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.