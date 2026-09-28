Miền Bắc oi nóng trước khi đón không khí lạnh

Khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay trời nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Hà Nội ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Miền Bắc duy trì nền nhiệt cao trong hôm nay (28/9).

Dự báo ngày mai (29/9), miền Bắc tiếp tục duy trì nền nhiệt cao, trời nắng nóng, ít mưa. Từ khoảng đêm 30/9, miền Bắc đón không khí lạnh tràn về, gây mưa rào và dông rải rác, nền nhiệt giảm nhẹ, nắng nóng chấm dứt.

Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Huế hôm nay trời nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Dự báo từ đêm 30/9, khu vực từ Thanh Hoá đến Huế cũng chuyển mưa rào rải rác, cục bộ có mưa to, tình trạng oi nóng chấm dứt.

Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 31-34 độ.

Tây Nguyên hôm nay ít mưa, nắng gián đoạn. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

Dự báo trong nhiều ngày tới, thời tiết chủ đạo khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên là trời nắng, ít mưa, chưa có dấu hiệu xuất hiện của mưa lớn diện rộng.

Nam Bộ ngày ít mưa, riêng chiều tối và tối nay có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

TPHCM ngày ít mưa, nắng nhẹ, riêng tối nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ.

Dự báo trong các ngày 29-30/9, khu vực Nam Bộ tiếp tục có mưa dông rải rác vào chiều tối và tối, cục bộ có mưa to. Từ ngày 1/10, Nam Bộ bước vào chuỗi ngày ít mưa, nắng nhẹ.