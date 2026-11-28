Ngày 28/11, thời tiết miền Bắc tiếp tục duy trì trạng thái ít mây, trời nắng vào ban ngày, không mưa. Tuy nhiên, sáng sớm và ban đêm trời rét, nhiệt độ vùng núi cao có nơi xuống dưới 10 độ C. Trong khi đó, Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Theo dự báo thời tiết ngày 28/11, khu vực Bắc Bộ phổ biến ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Sáng sớm một số nơi xuất hiện sương mù, gió đông bắc cấp 2-3. Dù ban ngày có nắng, nhiệt độ về đêm và sáng sớm vẫn ở mức thấp, người dân cần chú ý giữ ấm khi ra ngoài.

Tại Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-18 độ C, cao nhất 24-26 độ C. Trời ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi xuất hiện sương mù. Sáng và đêm trời rét.

Ở khu vực Tây Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất dao động 13-16 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C. Đông Bắc Bộ có nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, riêng vùng núi 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 24-27 độ C.

Nhìn chung, thời tiết miền Bắc trong ngày 28/11 khá thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời nhờ trời nắng, ít mưa. Tuy nhiên, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm có thể khiến cơ thể khó thích nghi, đặc biệt là người cao tuổi và trẻ nhỏ.

Thời tiết miền Bắc, đặc biệt Hà Nội những ngày gần đây có sự chênh lệch rất lớn giữa ngày và đêm, đặc biệt nhiệt độ ban đêm giảm sâu. Vậy nên những người cao tuổi, người có bệnh lý nên như tim mạch phải hết sức lưu ý để đảm bảo sức khỏe.

Trung Bộ tiếp tục mưa lớn, đề phòng dông lốc

Trái ngược với thời tiết nắng ráo ở miền Bắc, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có sự phân hóa rõ rệt. Phía Bắc ít mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Đáng chú ý, tại TP Huế, dự báo có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất khu vực phổ biến 16-19 độ C, phía Nam có nơi trên 19 độ C; nhiệt độ cao nhất phía Bắc 24-27 độ C, phía Nam 22-24 độ C.

Tại Duyên hải Nam Trung Bộ, thời tiết nhiều mây, phía Bắc có mưa to đến rất to và dông. Phía Nam có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Riêng phía Đông tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và dông, một số nơi có mưa to.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ cũng có mưa vừa, mưa to và dông ở phía Bắc, cục bộ có nơi mưa rất to. Phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm mưa xuất hiện rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong khi đó, Nam Bộ và TP Hồ Chí Minh phổ biến có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Chiều và đêm, mưa xuất hiện nhiều hơn, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ cao nhất tại Nam Bộ dao động 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C; riêng TP Hồ Chí Minh phổ biến 29-31 độ C.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các cơn mưa dông tại Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đặc biệt, tại những khu vực đang có mưa lớn, người dân cần theo dõi sát các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết, chủ động phòng tránh nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất ở những nơi có địa hình dốc.