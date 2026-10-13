Miền Bắc nắng ráo kéo dài, thời tiết Hà Nội mức nhiệt cao nhất bao nhiêu?

Dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực trên cả nước

Theo bản tin dự báo thời tiết dài hạn của VTV thời tiết, tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục nắng ráo. Mức nhiệt cao nhất dao động từ 31-33 độ, trưa chiều trời khá nóng.

Nguyên nhân do cách mặt đất 5000m có một khối áp cao cận nhiệt đới, dù không mạnh nhưng khiến khu vực này nắng khô kéo dài. Sáng sớm trời se lạnh nhưng đến trưa trời chuyển nóng

Thời tiết Hà Nội: Không mưa, sáng sớm trời lạnh mức nhiệt 23 độ. Đến trưa chiều trời nắng, mức nhiệt cao nhất 33 độ.

Gió Đông trên cao hoạt động mạnh khiến cho mưa gia tăng ở cả Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ. Về chiều và tối vùng mưa bao phủ nhiều nơi, trong đó cảnh báo nhiều nơi có mưa to trên 60mm. Mưa kết hợp với triều cường khiến nguy cơ ngập lâu hơn.

Đối với vùng duyên hải từ Khánh Hòa trở ra TP Đà Nẵng, TP Huế và phía Nam tỉnh Quảng Trị cũng chịu tác động của gió Đông, trời mưa diện rộng. Có điểm mưa to trên 80mm.

Tại Cao nguyên Trung Bộ, thời tiết hôm nay có nắng, mức nhiệt cao nhất tại các phường từ 28-31 độ. Về chiều tối có lúc có mưa dông, có thể đi kèm theo lốc sét, gió giật mạnh nguy hiểm.

Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và miền Bắc nắng ráo kéo dài. Ảnh: T.H

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 13/10 đến ngày 14/10

- Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa: Đêm không mưa, ngày nắng.

- Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa: Có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

- Nam Bộ và Lâm Đồng: Chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng cao nguyên Trung Bộ chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 14/10 đến ngày 22/10

- Bắc Bộ: Đêm có mưa vài nơi, ngày nắng.

- Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa: Có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

- Khu vực Nam Bộ và Lâm Đồng: Chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng cao nguyên Trung Bộ từ ngày 15-16/10 chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.