Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 28-29/9, khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế duy trì trạng thái ngày nắng, một số nơi có nắng nóng. Chiều tối và đêm, mưa rào, dông có thể xuất hiện tại vài khu vực.

Tại Hà Nội, thời tiết ngày 28/9 được dự báo có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Ban ngày trời nắng, một số nơi có nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C, cao nhất 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Miền Bắc nắng nóng, nhiệt cao trên 35 độ. Ảnh: Tuấn Anh

Khu vực Tây Bắc Bộ có hình thái tương tự khi ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào, dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 24-27 độ C, riêng khu vực Tây Bắc 20-23 độ C; nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

Đáng lưu ý, từ khoảng đêm 30/9, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ giảm nhẹ.

Tại TP.HCM, mực nước cao nhất ngày ở hầu hết các trạm trên các sông, kênh và rạch tiếp tục lên. Đỉnh triều đợt này có khả năng xuất hiện vào hôm nay đến cuối tháng, với mức như sau:

Trạm Phú An và trạm Nhà Bè ở khoảng 1,6 - 1,65m, mức xấp xỉ hoặc trên báo động 3 (1,6m) 0,05m. Thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 6h - 8h và 17h - 19h. Trạm Thủ Dầu Một 1,75 - 1,85m, mức trên báo động 3 khoảng 0,15 - 0,25m.

Cần đề phòng mưa lớn kết hợp triều cường cao có thể gây ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông, ảnh hưởng đến giao thông, các hoạt động kinh tế - xã hội.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 28/9:

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ, nhiệt độ cao nhất 33-35 độ, có nơi trên 35 độ. Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ, nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ. Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ, nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ. Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ. Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ. Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng tối nay và chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.