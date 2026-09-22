Miền Bắc nắng nóng 35 độ, dải hội tụ nhiệt đới gây mưa lớn từ Huế

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 22/9, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, oi bức, với nhiệt độ cao nhất trên 35 độ; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng thời tiết Hà Nội ngày 22/9, có nắng, có nơi nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 33-35 độ; đêm không mưa.

Đáng lưu ý, ảnh hưởng dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao, từ Huế trở vào Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ xuất hiện mưa lớn.

Đêm qua và sáng sớm nay (22/9), khu vực phía Nam Tp. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai, các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 21/9 đến 3 giờ ngày 22/9 có nơi trên 90mm như các trạm: Tam Trà (Tp. Đà Nẵng) 184.4mm, Cần Giờ (Tp. Hồ Chí Minh) 108.6mm, Cống Gia Thuận (Đồng Tháp) 97.4mm…

Miền Bắc nắng nóng 35 độ. Ảnh: Tuấn Anh

Ngày và đêm 22/9, khu vực Tp. Huế, Tp. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-90mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm.

Khu vực phía Tây tỉnh Đắk Lắk, các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120mm.

Ngày và đêm 23/9, khu vực từ Tp. Huế đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai, các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Ngoài ra, ngày và đêm 22/9, khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị, phía Tây các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Ngày và đêm 24/9, khu vực từ Tp. Huế đến Tp. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai, các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 22/9:

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất 33-35 độ. Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ, nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ. Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ, nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ. Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc 32-34 độ, phía Nam 29-31 độ. Có mây, ngày nắng; riêng TP. Huế nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất 28-31 độ. Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ. Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, riêng phía Nam có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ, nhiệt độ cao nhất 30-32 độ. Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.