Miền Bắc nắng mạnh, sáng sớm có sương mù

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (19/10, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, gió nhẹ; nhiệt độ 22-34 độ C. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Nam Bộ có mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; nhiệt độ 23-33 độ C.

Đêm qua và sáng sớm nay (19/10), khu vực miền Đông Nam Bộ, Khánh Hòa và phía Đông các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 18/10 đến 03 giờ ngày 19/10 có nơi trên 50mm như các trạm: Tân Thắng (Lâm Đồng) 65.5mm, Hồ Am Chúa-đập đầu mối (Khánh Hòa) 59.6mm, chi cục Thủy Lợi (Gia Lai)53.4mm,…

Miền Bắc duy trì nắng mạnh. Ảnh: PV

Dự báo: từ sáng sớm đến chiều tối ngày 19/10, khu vực Khánh Hòa và phía Đông các tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Ngày và đêm 19/10, khu vực Nam Bộ và Lâm Đồng có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, hiện nay (19/10), vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác.

Dự báo: ngày và đêm 19/10, vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2,0m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 19/10:

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ. Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực phía Nam (từ phía Đông Gia Lai đến Lâm Đồng) ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào rải rác và có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều và tối. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất 29-31 độ. Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều và tối. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.