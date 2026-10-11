Miền Bắc nắng hanh, nhiệt tăng mạnh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 11/10, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, nhiệt độ có xu hướng tăng. Riêng thời tiết Hà Nội ngày 11/10, có nắng với nhiệt độ tăng 2-3 độ so với hôm qua, cao nhất 30-32 độ; gió đông bắc đến bắc cấp 2-3 nên trời khá dịu mát.

Miền Bắc trời nắng, nhiệt tăng. Ảnh: Tuấn Anh

Đêm qua và sáng sớm nay (11/10), khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 10/10 đến 03 giờ ngày 11/10 có nơi trên 60 mm như các trạm: Hồng Trung (Tp. Huế) 74.8mm, Hòa Phước (Tp. Đà Nẵng) 68.6mm, Thị trấn Bình Dương (Gia Lai) 60.4mm,…

Dự báo: Ngày và đêm 11/10, khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 70mm.

Chiều và đêm 11/10, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 11/10:

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ. Có mây, ngày nắng; đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ. Có mây, ngày nắng; đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Có mây, ngày nắng; đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ. Nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Nam có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Nhiều mây, phía Bắc (TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk) có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Phía Nam có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.