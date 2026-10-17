Miền Bắc nắng hanh 34 độ kéo dài, sáng sớm có sương mù nhẹ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 17/10, miền Bắc và từ Thanh Hóa đến TP Huế thời tiết ổn định, sáng sớm có nơi xuất hiện sương mù nhẹ, trời nắng hanh, với nhiệt độ cao nhất 34 độ.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 17/10, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, trời nắng hanh, đêm không mưa; nhiệt độ cao nhất vẫn ở mức 32-34 độ, nhưng không quá gay gắt.

Miền Bắc duy trì nắng hanh, sáng sớm có sương mù nhẹ. Ảnh: Tuấn Anh

Trong khi đó, khu vực phía nam của duyên hải Nam Trung Bộ, Nam Bộ và Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Các khu vực còn lại có mưa rào và dông vài nơi.

Đêm qua và sáng sớm nay (17/10), khu vực Nam Bộ, phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 16/10 đến 03 giờ ngày 17/10 có nơi trên 40mm như các trạm: Xuân Lâm (Đắk Lắk) 42mm, Lấp Vò (Đồng Tháp) 69.4mm, Rạch Giá (An Giang) 41.8mm,...

Dự báo: chiều và tối 17/10, khu vực Nam Bộ, phía Đông tỉnh Đắk Lắk đến Lâm Đồng có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 17/10:

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ. Có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ, riêng khu Tây Bắc 19-22 độ, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ. Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào rải rác và có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.