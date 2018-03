Miền Bắc nắng đẹp trước khi trở lạnh, Hà Nội duy trì mức nhiệt 28 độ C

Theo dự báo, Hà Nội và các tỉnh Đông Bắc Bộ từ ngày 31/3 ít mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, đến chiều trời hửng nắng 25-28 độ C.

(Ảnh minh họa: Thành Đạt/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đêm 30/3, mưa tiếp diễn ở các tỉnh Tây Bắc như Điện Biên, Sơn La và duy trì đến sáng ngày 31/3 ở khu vực này.

Từ trưa chiều 31/3, trời Tây Bắc chuyển nắng mạnh với nền nhiệt phổ biến 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Dự báo trong vài ngày tới, miền Bắc tiếp tục duy trì trạng thái nắng ráo thậm chí oi nóng nhẹ khi nền nhiệt sẽ nhích nhẹ, tại Hà Nội nhiệt độ sẽ tăng lên mức 29 độ C, các tỉnh Tây Bắc bộ tăng lên 31 độ C.

Sau đó khoảng ngày 4-5/4, miền Bắc sẽ trở lạnh do tác động của gió mùa Đông Bắc, nhiệt độ cao nhất ban ngày tại Hà Nội ở mức 22 độ C, đêm rét 15-16 độ C,

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế ngày 31/3 cũng chung trạng thái với các tỉnh Đông Bắc Bộ, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều nắng 25-28 độ C, duy nhiệt độ ban đêm nhỉnh hơn, ở mức 20-23 độ C.

Đà Nẵng-Bình Thuận nắng lên sớm nhưng không quá gay gắt, giữ ở mức 28-31 độ C, đêm mát mẻ 22-25 độ C.

Các tỉnh Nam Tây Nguyên vào tới khu vực Bắc Nam Bộ trong chiều tối và đêm 31/3 sẽ tái diễn mưa dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Mức nhiệt cao nhất tại Tây Nguyên trong ngày phổ biến 28-31 độ C, đêm se lạnh 18-21 độ C.

Tại Nam Bộ, trời dịu hơn ngày 30/3, nhiệt độ cao nhất trong ngày 31/3 không quá 33 độ C./.

Lý Thanh Hương (TTXVN/Vietnam+)