Miền Bắc nắng đẹp kéo dài đến khi nào?

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay (26/9), khu vực Trung Bộ, Nam Bộ có mưa rào và dông cục bộ.

Chiều tối và tối 26/9, khu vực từ Nghệ An đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Miền Bắc nắng đẹp kéo dài đến cuối tháng 9. Ảnh: Tuấn Anh

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Lưu ý thông tin cảnh báo dông sét; cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ:http://hymetnet.gov.vn/radar/ và https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.

Theo thông tin dự báo thời tiết từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ 28/9 đến 5/10, một đợt không khí lạnh sẽ gây mưa tại miền Bắc trong những ngày đầu tháng 10. Không khí lạnh về có thể làm gia tăng mưa tại Bắc Bộ. Lượng mưa từ ngày 1 đến 10/10 tại Hà Nội khoảng 30-60mm, tại Lạng Sơn 20-40mm, Lào Cai 30-50mm và Sơn La 20-40mm. Cũng trong khoảng thời gian này, Biển Đông rất ít khả năng xuất hiện bão hoặc áp thấp nhiệt đới.

Dự báo thời tiết từ đêm 26/9 đến ngày 28/9:

Khu vực Bắc Bộ: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Huế: có mưa rào và dông vài nơi; riêng tối 26/9 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: có mưa rào và dông vài nơi; riêng thời kỳ từ đêm 26-27/9, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định thời tiết từ đêm 28/9 đến ngày 6/10:

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: có mưa rào và dông vài nơi, từ khoảng đêm 30/9-5/10 khả năng có mưa rào và dông rải rác.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: chiều và tối có mưa rào và dông rải rác; riêng thời kỳ từ 29/9-4/10 có mưa rào và dông vài nơi.

Các khu vực khác: có mưa rào và dông vài nơi; riêng thời kỳ từ 5-6/10, khu vực duyên hải Nam Trung Bộ chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.