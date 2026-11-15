Miền Bắc nắng ấm, tăng nhiệt trước khi đón không khí lạnh

Chuỗi ngày nắng ấm tại miền Bắc khả năng kéo dài ít nhất 3-4 ngày. Tại Thủ đô Hà Nội, nhiệt độ liên tục tăng từ 29 độ C lên đến 32 độ C vào thứ Ba (17/11) tuần sau. Sau đó, từ thứ Tư (18/11), trời nhiều mây hơn và bắt đầu giảm nhiệt do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mới. Càng đến cuối tuần sau, trời sẽ càng giảm nhiệt, thậm chí có thể chuyển rét về đêm và sáng, nhiệt độ thấp nhất 18-19 độ C.

Miền Bắc tăng nhiệt và ấm dần lên. (Ảnh: Phạm Minh)

Không riêng Thủ đô Hà Nội, hầu khắp miền Bắc trưa chiều nay cũng tăng nhiệt và ấm dần lên, nhiệt độ cao nhất ở các phường phổ biến 27-30 độ C.

Không chỉ ban ngày, mà cả ban đêm nhiệt độ cũng tăng dần. Đêm nay khu vực đồng bằng trời chỉ còn lạnh với mức nhiệt thấp nhất 21-23 độ C. Trung du, vùng núi rét nhẹ, nhiệt độ khoảng 18-29 độ C. Vùng núi cao có nơi dưới 17 độ C.

Với miền Trung, dự báo hôm nay trời ít mưa, nắng nhiều hơn. Các phường từ Tĩnh Gia trở vào đến Phú Xuân nhiệt độ khoảng 28-30 độ C.

Từ phường Hải Châu trở vào đến Phan Thiết cũng như khu vực Cao nguyên Trung Bộ, nền nhiệt cao hơn, phổ biến 30-33 độ C, cảm giác hơi nóng nhẹ vào buổi trưa và đầu giờ chiều. Chiều tối mưa cục bộ ở Lâm Đồng, dứt nhanh.

Khu vực Nam Bộ nắng mạnh và nóng hơn, nhất là ở miền Đông, trong đó có phường Bến Thành, TP Hồ Chí Minh, nhiệt độ cao nhất 33-34 độ C. Miền Tây, trong đó có phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ nhiệt độ khoảng 31-33 độ C.

Chiều tối mưa dông có thể quay trở lại Nam Bộ. Mưa dưới một nửa diện tích khu vực, ít điểm mưa to, nhưng lưu ý sau buổi trưa nắng mạnh rất dễ kèm theo lốc, sét, gió giật mạnh.

Trên biển, vùng biển Lâm Đồng đến Cà Mau và biển Tây từ Cà Mau đến An Giang và ngoài khơi đặc khu Trường Sa hôm nay tiếp tục cảnh báo mưa dông kèm lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8. Quanh đặc khu Hoàng Sa trời nắng, gió ổn định cấp 3-4.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 15/11:

Thủ đô Hà Nội có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ C.

Khu vực Tây Bắc Bộ có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, riêng khu Tây Bắc 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Đông Bắc Bộ có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng miền Tây chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C.

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