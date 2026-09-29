Miền Bắc nắng 36 độ trước khi đón không khí lạnh dồn dập

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 29/9, thời tiết hầu khắp các khu vực trên cả nước có nắng, có nơi nắng nóng. Trong đó, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ nhiệt độ cao nhất trên 35 độ; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Miền Bắc nắng nóng gay gắt trước khi đón không khí lạnh vào đêm mai. Ảnh: Tuấn Anh

Từ đêm 30/9, khu vực Bắc Bộ chịu ảnh hưởng bởi một bộ phận không khí lạnh yếu và lệch Đông nên khu vực này có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, nền nhiệt từ ngày 1-2/10 có xu hướng giảm từ 2-4 độ C so với ngày 28/9.

Từ đêm 4-5/10, khối không khí lạnh khả năng tăng cường mạnh hơn, do vậy khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh mưa tăng lên, cục bộ có nơi mưa to và nền nhiệt tiếp tục giảm; một số nơi có thể xuống mức 19-22 độ C.Đêm 5 đến ngày 6/10, mưa có khả năng mở rộng xuống khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi.

Cùng với đó, từ nay đến 30/9, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Các khu vực còn lại phổ biến ít mưa, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng trên 35 độ C.

Nhận định xa hơn về tình hình không khí lạnh từ tháng 10-12/2026, Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu Nguyễn Đức Hòa cho biết không khí lạnh có xu hướng hoạt động yếu hơn so với trung bình nhiều năm; rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện muộn hơn so với quy luật khí hậu và số ngày rét đậm, rét hại ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng kỳ.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 29/9:

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ, nhiệt độ cao nhất 34-36 độ. Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, riêng khu Tây Bắc 20-23 độ, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 35 độ. Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ, nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 36 độ. Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ. Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.