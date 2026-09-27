Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 27/9, miền Bắc duy trì hình thái chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng với nhiệt độ cao nhất có nơi 35 độ.

Đêm 30/9 đến ngày 1/10, Bắc Bộ khả năng có không khí lạnh yếu lệch đông gây mưa rải rác, nhưng nhiệt độ chỉ giảm nhẹ, xuống 30-33 độ, trời vẫn khá nóng; phải khoảng ngày 4-5/10, không khí lạnh tăng cường mạnh hơn, khiến nền nhiệt giảm sâu.

Miền Bắc nắng 35 độ trước khi đón không khí lạnh. Ảnh: Tuấn Anh

Về diễn biến mưa dông ở Trung Bộ và Nam Bộ, đêm qua và sáng sớm nay (27/9), khu vực từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 26/9 đến 03 giờ ngày 27/9 có nơi trên 70mm như các trạm: Hồ Thạch Khê (Gia Lai) 90.8mm, Ea Sin (Đắk Lắk) 79.2mm,…

Dự báo chiều và tối 27/9, khu vực từ Tp. Huế đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Lưu ý: thông tin cảnh báo dông sét; cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: http://hymetnet.gov.vn/radar/ và https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 27/9:

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất 33-35 độ. Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ; riêng khu vực Tây Bắc 20-23 độ, nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ. Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng TP. Huế chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất 31-33 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.