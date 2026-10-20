Miền Bắc nắng 34 độ ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/10, khu vực Bắc Bộ và các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Gia Lai chủ yếu có thời tiết nắng ráo. Trong khi đó, khu vực phía Đông các tỉnh Đắk Lắk đến Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông. Người dân tại các khu vực có mưa dông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Miền Bắc nắng hanh, nhiệt cao 34 độ. Ảnh: PV

Đêm qua và sáng sớm nay (20/10), khu vực miền Đông Nam Bộ, phía Đông tỉnh Đắk Lắk, tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 19/10 đến 03 giờ ngày 20/10 có nơi trên 50mm như các trạm: Phước Cát 2 - Cát Tiên (Lâm Đồng) 112.4mm, Bom Bo (Đồng Nai) 57.0mm, Phong Thạnh Đông (Cà Mau) 51.8mm,…

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 20/10:

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ, có nơi trên 34 độ. Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ. Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ. Phía Bắc có mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào rải rác và có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất 31-33 độ. Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.