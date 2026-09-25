Miền Bắc nắng 34 độ, mưa dông ở Trung Bộ kéo dài hết ngày mai

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 25/9, miền Bắc có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng với nhiệt độ cao nhất tăng lên 33-34 độ. Riêng thời tiết Hà Nội ngày 25/9, có mây, có lúc có mưa rào và dông với nhiệt độ tăng 2 độ so với hôm qua, cao nhất 34 độ.

Đáng lưu ý, mưa lớn tiếp tục dịch chuyển ra phía Bắc, tập trung ở khu vực từ Nghệ An đến phía Bắc Quảng Trị, với lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi trên 120mm. Đêm qua và sáng sớm nay (25/9), khu vực từ phía Nam tỉnh Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 24/9 đến 03 giờ ngày 25/9 có nơi trên 40mm như các trạm: Thanh Tân 1 (Thanh Hóa) 41,0mm, Phú Gia (Hà Tĩnh) 46,2mm,...

Ngày 25/9, khu vực từ Nghệ An đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi trên 120mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 80mm/3 giờ.

Mưa dông ở Trung Bộ kéo dài hết ngày mai (26/9). Ảnh: PV

Ngoài ra, ngày và đêm 25/9, khu vực phía Nam tỉnh Thanh Hóa và phía Nam tỉnh Quảng Trị, tỉnh Khánh Hòa, phía Đông tỉnh Lâm Đồng, cao nguyên Trung Bộ và khu vực Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 25/9 đến ngày 26/9, khu vực từ Nghệ An đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 25/9:

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ. Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, có nơi dưới 20 độ, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ. Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Đông Bắc B

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ. Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ. Nhiều mây, phía Bắc ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam ngày có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, nhiệt độ cao nhất 27-30 độ. Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất 28-31 độ. Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ, nhiệt độ cao nhất 29-31 độ. Nhiều mây, có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.