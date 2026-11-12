Miền Bắc mưa giông 'sầm sập', Nam Bộ mưa to cục bộ

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Chiều 12/11, dự báo viên Trần Thị Thúy Nga, Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cập nhật thông tin thời tiết trên cả nước.

Theo đó, thời tiết trên cả ba miền Bắc, Trung, Nam trong hai ngày 12-13/11 có nhiều diễn biến đáng chú ý, trong đó Bắc Bộ xuất hiện đợt mưa giông diện rộng, còn miền Trung vẫn có nơi mưa rất to.

Bắc Bộ mưa giông diện rộng từ chiều tối 12/11

Tại miền Bắc, do ảnh hưởng của rãnh gió Tây trên cao, từ chiều tối và đêm 12/11, khu vực Bắc Bộ sẽ xuất hiện một đợt mưa giông diện rộng, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Miền Bắc mưa giông diện rộng. Ảnh: Hoàng Minh

Sang sáng 13/11, khi rãnh gió Tây di chuyển dần sang phía đông, vùng mưa sẽ thu hẹp, chủ yếu tập trung ở khu vực Đông Bắc Bộ. Từ chiều cùng ngày, mưa tại khu vực này cũng giảm dần.

Miền Trung thu hẹp diện mưa, cục bộ trên 150mm

Dự báo viên cũng cho biết, những ngày qua, dưới tác động của nhiễu động gió đông trên cao, mưa lớn liên tục xảy ra tại TP Huế, TP Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa.

Hiện nhiễu động gió đông đang hoạt động yếu dần, khiến diện mưa có xu hướng thu hẹp.

Trong đêm 12/11 và sáng 13/11, mưa tập trung tại TP Huế, TP Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai, với lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Từ chiều 13/11, mưa lớn tại khu vực miền Trung dự báo giảm dần.

Ngoài ra, tại khu vực phía Nam, trong chiều tối và tối 12/11, phía đông tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, phía đông tỉnh Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ có mưa giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Người dân tại các khu vực trên cần đề phòng những hiện tượng thời tiết cực đoan có thể xảy ra trong cơn giông.