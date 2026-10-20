Miền Bắc mưa dông, nhiệt độ giảm nhẹ

Dự báo viên Phạm Hoa (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia) dự báo tác động của không khí lạnh đến thời tiết nước ta trong những ngày tới. Nguồn: Nchmf

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày 21-10, một đợt không khí lạnh được bổ sung từ phía Bắc xuống nước ta. Do cường độ không mạnh và di chuyển lệch Đông, đợt không khí lạnh này chỉ làm nhiệt độ trên đất liền giảm nhẹ.

Không khí lạnh kết hợp với gió Đông đến Đông Nam trên cao gây mưa rào rải rác và có nơi có dông tại phía Đông Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế. Trong hai ngày 21 và 22-10, nhiệt độ các khu vực này giảm khoảng 1-2 độ C. Sau đó, mưa giảm, nhiệt độ tăng dần vào cuối tuần.

Ảnh hưởng không khí lạnh, Hà Nội nhiều mây, không mưa, nhiệt độ giảm nhẹ. Ảnh: Kim Nhuệ

Tại Hà Nội, Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ dự báo, đêm 20-10, trời không mưa, gió Đông Nam cấp 2; nhiệt độ thấp nhất phổ biến 24-26 độ C. Ngày 21-10, ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường yếu, thành phố nhiều mây, có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2; nhiệt độ cao nhất 33-34 độ C.

Ngày 22-10, Hà Nội không mưa, ngày nắng, gió Đông Nam cấp 2; nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C, cao nhất 32-33 độ C. Ngày 23-10, thời tiết tiếp tục không mưa, ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất 24-25 độ C, cao nhất 32-33 độ C.

Trong hai ngày cuối tuần 24 và 25-10, Hà Nội duy trì trạng thái không mưa, ngày nắng, nhiệt độ tăng nhẹ, thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 33-34 độ C.

Về diễn biến bão Champi, theo nhận định ngày 19-10 của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão ít khả năng di chuyển vào Biển Đông. Tuy nhiên, hoàn lưu bão vẫn có thể làm gió ở phía Bắc Biển Đông mạnh lên trong những ngày tới.

Từ chiều 21-10, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2-4m, biển động. Dự báo trong hai ngày 23 và 24-10, gió Đông Bắc ở phía Bắc Biển Đông mạnh cấp 6-7, giật cấp 9-10, sóng cao 3-5m, biển động mạnh.