Miền Bắc liên tiếp đón 2 đợt không khí lạnh

Từ đêm 5/11 sang ngày 6/11 miền Bắc chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh yếu, ở các tỉnh miền Bắc có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi và trung du đêm 5/11 và ngày 6/11 có mưa rào và dông rải rác.

Khoảng ngày 8-9/11/2026, các tỉnh/thành phố miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh, các tỉnh miền Bắc từ ngày 8-9/11, có mưa, mưa rào và dông, nhiệt độ thấp nhất ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ giảm xuống 16-19 độ C; vùng núi Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất có khả năng dưới 13 độ C. Trời chuyển lạnh, vùng núi trời rét (đây là đợt rét diện rộng đầu tiên của mùa Đông năm 2026-2027).

Do ảnh hưởng của không khí lạnh ảnh hưởng có cường độ mạnh từ đêm 8 đến ngày 12/11, khu vực Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió có xu hướng mạnh dần lên cấp 6, có nơi cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 2-4m, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Ngoài ra do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh ở tầng thấp, kết hợp với các nhiễu động gió Đông trên cao và tác động của địa hình của miền Trung, từ ngày 9-12/11, khu vực từ Thanh Hóa đến Thành phố Huế, Thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng.