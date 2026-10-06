Miền Bắc lạnh sâu hơn, miền Trung mưa lớn kéo dài

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay Bắc Bộ đã nằm sâu trong khối không khí lạnh mạnh, trời lạnh hơn so với sáng qua. Đêm qua và sáng sớm nay (6/10), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Tp. Huế và một số nơi ở Tp. Đà Nẵng. Ở khu vực từ phía Nam tỉnh Hà Tĩnh đến Tp. Huế đã có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; nhiệt độ lúc 1 giờ sáng nay phổ biến từ 21-24 độ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8.

Miền Bắc chuyển lạnh, nhiệt giảm sâu vào buổi sáng. Ảnh: Tuấn Anh

Cập nhật lúc 4h sáng, nhiệt độ giảm xuống còn 20-24 độ C. Riêng vùng núi cao như Sa Pa ở Lào Cai trời còn rét, chỉ 13 độ C. Trưa chiều nay trời ít mây, có nắng nên trời ấm lên, nhiệt độ ở các phường tăng lên 28-31 độ. Ít mây nên đêm nay, sáng sớm mai sẽ là thời điểm lạnh nhất của đợt không khí lạnh lần này do mặt đất thoát nhiệt mạnh. Dự báo nhiệt độ ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa sẽ giảm xuống thấp nhất chỉ 18-21 độ C. Vùng núi cao có nơi dưới 17 độ C.

Sáng 6/10, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Tp. Đà Nẵng. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm và sáng trời lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 18-21 độ, vùng núi cao 14-17 độ. Khu vực Hà Nội không mưa, ngày nắng; đêm và sáng trời lạnh.

Trên biển, ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 2,0-3,0m; biển động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 2,0-4,0m; biển động mạnh

Không khí lạnh xuống miền Trung đang gây mưa lớn. Đêm qua, sáng sớm nay ở Hà Tĩnh lượng mưa đã lên đến gần 300mm. Hôm nay mưa lớn mở rộng từ phía Nam tỉnh Hà Tĩnh đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi với lượng mưa 50-100mm, có nơi mưa rất to trên 200mm. Đợt mưa lớn ở Trung Bộ lần này còn kéo dài đến ngày 10-11/10, tức là hết tuần này. Ngoài lũ quét, sạt lở đất ở các sườn đồi núi, mưa lớn có thể gây ra 1 đợt lũ, sông Kiến Giang và sông Thạch Hãn ở Quảng Trị có thể lên báo động 3.

Lâm Đồng và Nam Bộ cũng mưa nhiều vào chiều tối và đêm nay. Cảnh báo có nơi mưa to trên 70mm gây ngập úng cục bộ và nguy cơ kèm theo dông, lốc, sét, gió giật mạnh và thậm chí cả mưa đá như ở Lâm Đồng chiều qua.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 6/10:

TP. Hà Nội: Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C, cao nhất 28-30 độ C. Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh.

Tây Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 17 độ C; cao nhất 26-29 độ C. Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh.

Đông Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 17 độ C; cao nhất 27-30 độ C. Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Sáng và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 26-29 độ C. Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam, từ phía Nam tỉnh Hà Tĩnh đến TP. Huế, có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Thanh Hóa sáng và đêm trời lạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất phía Bắc 26-30 độ C, phía Nam 30-33 độ C. Có mây, phía Bắc, gồm TP. Đà Nẵng và Quảng Ngãi, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh: Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 32-34 độ C. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.