Miền Bắc lại sắp đón không khí lạnh, mùa đông năm nay liệu có rét kỷ lục?

Theo nhận định của TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai, sau đợt không khí lạnh vừa qua, thời tiết Bắc Bộ đang dần chuyển biến tích cực. Mưa giảm, trời hửng nắng, nhiệt độ tăng trở lại. Tuy nhiên, khoảng từ ngày 18/11, một đợt không khí lạnh mới sẽ tràn về, khiến miền Bắc chuyển rét về đêm và sáng, đồng thời miền Trung có khả năng xuất hiện thêm một đợt mưa.

Dự báo từ ngày 14/11 đến 17/11, khu vực này dự báo có nắng, nền nhiệt tăng dần. Ban đêm và sáng sớm, nhiệt độ khu vực đồng bằng Bắc Bộ duy trì khoảng 19-20 độ C, trời se lạnh, trong khi nhiệt độ cao nhất vào buổi trưa có thể lên tới 29 độ C.

Dự báo thời tiết sau nắng ấm, miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh mạnh tiếp theo. Ảnh minh họa.

Vị chuyên gia này nhận định, sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm khiến thời tiết có cảm giác thay đổi khá rõ. Buổi sáng và tối vẫn cần áo khoác, nhưng đến trưa trời có thể nắng ấm, thậm chí gây cảm giác nóng bức nếu mặc áo quá dày. Người dân nên lựa chọn trang phục giữ ấm vừa phải khi ra đường vào buổi sáng, đặc biệt với trẻ nhỏ đi học, để thuận tiện điều chỉnh khi nhiệt độ tăng vào buổi trưa.

Theo dự báo của TS Nguyễn Ngọc Huy, đến khoảng ngày 20/11, nhiệt độ khu vực đồng bằng Bắc Bộ có thể giảm xuống 18 độ C vào ban đêm và sáng sớm. Đến ngày 22/11, nhiệt độ tại Hà Nội có khả năng xuống khoảng 16 độ C vào ban đêm.

Cũng do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh này, khu vực miền Trung có khả năng xuất hiện thêm một đợt mưa từ khoảng ngày 20/11 trở đi. Hiện lượng mưa và diễn biến cụ thể của đợt mưa chưa được xác định, sẽ tiếp tục được cập nhật trong các bản tin dự báo tiếp theo.

Theo các kết quả dự báo khí hậu của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn, Môi trường và Biển, nhiệt độ trung bình giai đoạn tháng 11/2026 đến tháng 1/2027 có khả năng cao hơn trung bình nhiều năm trên hầu hết các khu vực cả nước.

Đối với miền Bắc, các đợt rét đậm, rét hại có xu hướng xuất hiện muộn hơn và tổng số ngày rét có khả năng thấp hơn trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, cần phân biệt rõ giữa xu thế nhiệt độ trung bình của cả mùa và diễn biến thời tiết trong từng đợt.

Bên cạnh đó, TS.Trương Bá Kiên, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn, Môi trường và Biển chia sẻ với Sức khỏe & Đời sống, mùa đông ấm hơn bình thường không có nghĩa là sẽ không xuất hiện rét đậm, rét hại hoặc các đợt không khí lạnh mạnh. Trên thực tế, khi những khối không khí lạnh mạnh từ phía Bắc di chuyển xuống, miền Bắc vẫn có thể xảy ra những đợt giảm nhiệt sâu, rét đậm, rét hại trên diện rộng, thậm chí sương muối, băng giá ở vùng núi cao nếu điều kiện thuận lợi. Điều có khả năng thay đổi là tần suất, thời gian duy trì và tổng số ngày rét trong cả mùa, chứ không nhất thiết là cường độ của từng đợt lạnh.

Dự báo thời tiết ngày 14/11

Tp.Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 18-20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 25-27 độ.

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, riêng khu Tây Bắc 13-16 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Thời tiết có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ.

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Dự báo có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Thời tiết có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Tp.Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Dự báo thời tiết khu vực này có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.