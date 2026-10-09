Miền Bắc lại sắp có mưa lớn kéo dài?

Dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực trên cả nước

Theo bản tin dự báo thời tiết của VTV thời tiết, Nam Bộ và Trung Bộ đang trong giai đoạn mưa nhiều, có nơi mưa to. Từ chiều nay khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ trời có mưa.

Từ sáng nay, gió Đông ẩm gây mưa có xu hướng dịch lên phía Bắc, vùng mưa lớn tập trung Quảng Trị đến Hà Tĩnh. Chiều nay mưa mở rộng tiếp ra khu vực Nghệ An, Thanh Hóa với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, cục bộ có điểm mưa rất to trên 150mm.

Đối với khu vực từ Hà Tĩnh trở vào TP Huế cũng tiếp tục có mưa to với lượng từ 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Nguyên nhân là có gió Đông Bắc tăng cường lệch Đông và kết hợp với đới gió Đông mở rộng ra phía Bắc.

Dự báo từ chiều nay, khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ như phường Hoàn Kiếm (Hà Nội), phường Kiến An (Hải Phòng) hay phường Hoa Lư (Ninh Bình) có mưa dông, có nơi mưa to.

Trước khi có mưa, trong buổi sáng trưa trời tiếp tục có nắng, nhiệt độ tại các phường mức nhiệt dao động từ 29-32 độ.

Từ Đắk Lắk trở vào đến Lâm Đồng và Nam Bộ, chiều nay tiếp tục có mưa, có nơi mưa to trên 80mm. Trong mưa dông dễ đi kèm theo lốc sét, gió giật mạnh.

Theo dự báo thời tiết, khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa từ chiều nay. Ảnh minh họa: TL

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 09/10 đến ngày 10/10

- Khu vực Bắc Bộ: Có mưa vài nơi, riêng khu vực đồng bằng và trung du từ ngày 09-10/10 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Đêm và sáng sớm vùng núi trời lạnh, có nơi trời rét.

- Khu vực Thanh Hóa và Nghệ An: Có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

- Khu vực từ Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị: Có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

- Khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi: Có mưa to đến rất to và dông. Từ ngày 09/10 mưa lớn ở TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi giảm dần.

- Phía Đông tỉnh Gia Lai, các tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng và Nam Bộ: Có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối).

- Các khu vực khác chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 10/10 đến ngày 18/10

- Bắc Bộ và Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị: Đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng Hà Tĩnh và phía Bắc Quảng Trị từ đêm 10-11/10 có mưa rào và dông rải rác.

- Khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi: Đêm 10/10 có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to; sau có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 12/10 mưa có xu hướng giảm.

- Các khu vực khác: Chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác; riêng Nam Bộ cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.