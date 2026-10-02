Miền Bắc lại đón không khí lạnh, nhiệt độ thấp nhất bao nhiêu?

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (2/10), một bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đang di chuyển xuống phía Nam. Tại Bắc Bộ, một số nơi xuất hiện mưa rào và dông, nhiệt độ lúc 7 giờ phổ biến 27-29 độ C.

Theo dự báo, khoảng chiều tối và đêm 4/10, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó lan sang các khu vực khác của Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP. Huế.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, gió trên đất liền chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Từ đêm 4/10, thời tiết Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa chuyển lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất tại Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 19-22 độ C, riêng các vùng núi cao khoảng 14-17 độ C.

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Hà Nội có mưa dông, trời chuyển lạnh

Tại Hà Nội, từ đêm 4/10 đến sáng 5/10, khu vực này có khả năng xuất hiện mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to.

Đến gần sáng 5/10, thời tiết Hà Nội chuyển lạnh. Người dân cần lưu ý khi di chuyển ngoài trời, đặc biệt trong thời điểm xảy ra mưa dông.

Không khí lạnh cũng khiến thời tiết biển có nhiều thay đổi đáng chú ý.

Từ khoảng gần sáng và sáng 5/10, tại vịnh Bắc Bộ, gió chuyển hướng Đông Bắc và mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Sóng biển cao 2-3 m, biển động mạnh.

Từ ngày 5/10, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, sóng cao 2-4 m, biển động mạnh.

Đến ngày 6/10, vùng gió mạnh tiếp tục mở rộng ra khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa.

Nhiều nơi có mưa lớn, đề phòng lốc sét

Cùng với không khí lạnh, từ ngày 4/10 đến sáng 5/10, Bắc Bộ được dự báo có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Từ đêm 4/10 đến ngày 6/10, khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Trong thời gian mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Các hiện tượng thời tiết nguy hiểm này có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Đặc biệt, mưa lớn cục bộ có khả năng gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở khu vực sườn dốc và ngập úng tại vùng trũng, thấp.

Trên biển, gió mạnh, gió giật và sóng lớn có thể ảnh hưởng đến tàu thuyền cũng như các hoạt động khác.

Người dân, đặc biệt là những người hoạt động trên biển, cần theo dõi các bản tin dự báo thời tiết và cảnh báo thiên tai để chủ động phương án ứng phó.