Miền Bắc lại bước vào đợt nắng kéo dài sau 1 ngày giảm nhiệt

Chiều ngày 22/10, bà Trần Thị Thuý Nga, Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do áp cao lục địa suy yếu nhanh, thời tiết trên hầu khắp cả nước trong đêm nay và ngày mai (23/10) ít mưa, ngày trời nắng. Siêu bão Champi hoạt động ở vùng biển phía đông bắc Philippines, dự báo di chuyển về phía Đài Loan (Trung Quốc) rồi suy yếu dần, không ảnh hưởng đến đất liền nước ta.

Miền Bắc lại nắng nóng sau 1 ngày giảm nhiệt. Ảnh: Thành Long

Cụ thể, bà Trần Thị Thúy Nga cho biết, áp cao lục địa được tăng cường yếu trong ngày hôm qua nhưng hiện đã suy yếu nhanh. Vì vậy, trong đêm nay và ngày mai, thời tiết trên hầu khắp cả nước tương đối thuận lợi, ít mưa, ban ngày trời nắng. Riêng khu vực miền Tây Nam Bộ, chiều mai vẫn có mưa rải rác.

Về nhiệt độ, đêm và sáng sớm, thời tiết các khu vực trên cả nước dịu mát, nhiệt độ phổ biến 23-26 độ C. Đến trưa và chiều, nhiệt độ tăng lên 32-34 độ C.

Về diễn biến của siêu bão Champi, hiện bão đang hoạt động trên vùng biển phía đông bắc Philippines. Dự báo của các trung tâm khí tượng cho thấy bão sẽ di chuyển về phía Đài Loan (Trung Quốc), sau đó suy yếu dần.

Do hướng di chuyển dự kiến của bão, siêu bão Champi không ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam. Tuy nhiên, hoàn lưu phía tây của bão có khả năng ảnh hưởng đến vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông.

Trong đêm nay và ngày mai, vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Riêng vùng biển phía đông bắc có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11, biển động rất mạnh.

Người dân và các phương tiện hoạt động trên biển cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn.