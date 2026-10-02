Miền Bắc giảm nhiệt, mưa dông xuất hiện một vài nơi

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, miền Bắc giảm nắng nóng, ngày 2/10, có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ giảm khoảng 2-3 độ so với hôm qua, mức cao nhất 32-34 độ. Riêng thời tiết Hà Nội ngày 2/10, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng với nhiệt độ cao nhất 34 độ.

Miền Bắc giảm nhiệt, một vài nơi có mưa dông. Ảnh: H.N

Trong khi đó, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế vẫn có nơi xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trên 35 độ; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nam Bộ và Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh trong mưa giông.

Đáng chú ý, từ ngày 4-5/10, một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh hơn sẽ tràn xuống nước ta, gây mưa trên toàn bộ khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ; cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ ngày 5/10, nhiệt độ tại các tỉnh miền Bắc có xu hướng giảm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-23 độ, vùng núi cao có nơi 18 độ. Thời tiết về đêm và sáng có khả năng chuyển lạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 2/10:

TP. Hà Nội: Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C, cao nhất 32-34 độ C. Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

Tây Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, riêng khu Tây Bắc 20-23 độ C; cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, riêng vùng núi có nơi dưới 24 độ C; cao nhất 31-34 độ C. Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C. Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 30-33 độ C. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh: Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 33-35 độ C. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.