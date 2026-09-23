Miền Bắc giảm nhiệt, các tỉnh từ Tp Huế trở vào tiếp tục mưa lớn

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 23/9, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì ngày nắng nhưng nhiệt độ có xu hướng giảm nhẹ 1-2 độ so với hôm qua, với mức cao nhất không quá 34 độ; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Khu vực Hà Nội ngày 23/9, có nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất giảm 2 độ so với hôm qua, còn ở mức 31-33 độ; đêm có lúc có mưa rào và dông.

Đáng lưu ý, ảnh hưởng dải hội tụ nhiệt đới hoạt động mạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao, từ Huế trở vào Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục mưa lớn.

Các tỉnh từ Tp Huế trở vào tiếp tục mưa lớn. Ảnh: PV

Đêm qua và sáng sớm nay (23/9), khu vực phía Đông các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 22/9 đến 03 giờ ngày 23/9 có nơi trên 90mm như các trạm: Quy Nhơn (Gia Lai) 95.0mm, Hòa Thịnh (Đắk Lắk) 121.4mm, Phan Thiết (Lâm Đồng) 93mm,…

Từ sáng sớm 23/9 đến đêm 23/9, khu vực từ Tp. Huế đến Tp. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Đêm 23/9, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120mm.

Từ ngày 24/9 đến đêm 24/9, khu vực từ Hà Tĩnh đến Tp. Đà Nẵng có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Ngày 24/9, khu vực phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk; các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ, có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>100mm/3h).

Ngoài ra, ngày 23/9, khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị, phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày 25/9, khu vực từ Hà Tĩnh đến Tp. Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai, các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Trên biển, hiện nay (23/9), Nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 10-13 độ Vĩ Bắc, nối với một vùng áp thấp lúc 1 giờ ngày 23/9 có vị trí ở vào khoảng 10,5N-11,5N; 109,5E-110,5E.

Ngày và đêm 23/9, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2,0m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 23/9:

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất 31-33 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ. Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc 29-32 độ, phía Nam 27-30 độ. Có mây, phía Bắc (Thanh Hóa-Nghệ An) có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng TP. Huế có mưa to đến rất to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, nhiệt độ cao nhất 27-30 độ. Nhiều mây, phía Bắc có mưa to đến rất to và dông; phía Nam có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, nhiệt độ cao nhất 26-29 độ. Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất 28-31 độ. Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất 29-31 độ. Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.