Miền Bắc duy trì ngày nắng, miền Trung mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết hôm nay 14/10, khu vực Bắc Bộ có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Riêng TP. Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C, cao nhất 31-33 độ C, đêm không mưa, ngày nắng.

Miền Bắc duy trì trời nắng. Ảnh: Tuấn Anh

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế có sự khác biệt giữa hai phía. Phía Bắc có mây, có mưa vài nơi; phía Nam, từ Quảng Trị đến TP. Huế, nhiều mây, có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ nhiều mây. Phía Bắc, từ TP. Đà Nẵng đến Đắk Lắk, có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông; phía Nam có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 29-32 độ C. Các khu vực khác trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Về diễn biến mưa dông ở Trung Bộ, đêm qua và sáng sớm nay (14/10), khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 13/10 đến 03 giờ ngày 14/10 có nơi trên 80mm như trạm: Sông Trà (Tp. Đà Nẵng) 92.8mm, Giá Vực (Quảng Ngãi) 91.0mm, Hồ Cẩn Hậu (Gia Lai) 81.1mm,…

Dự báo từ sáng sớm đến đêm 14/10, khu vực Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa rào và dông với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>80mm/3h).

Chiều tối và tối 14/10, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 14/10:

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ. Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông đến đông nam cấp 2-3.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ. Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, có nơi trên 25 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ. Phía Bắc có mây, ngày nắng, đêm không mưa; phía Nam (từ Quảng Trị đến TP. Huế) nhiều mây, ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ. Phía Bắc (từ TP. Đà Nẵng đến Đắk Lắk) nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, phía Nam cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.