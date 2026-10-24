Miền Bắc duy trì nắng nhiều, nhiệt cao trong 2 ngày cuối tuần

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong hai ngày cuối tuần (ngày 24 và 25/10), hầu khắp các khu vực trên cả nước phổ biến ít mưa, trời nắng nhiều, nhiệt độ tiếp tục duy trì ở trạng thái oi bức vào ban ngày với ngưỡng nhiệt phổ biến trong khoảng từ 31-34°C. Đến tối và đêm, trời chuyển mát với ngưỡng nhiệt dao động 23-26°C.

Miền Bắc duy trì nắng nóng 2 ngày cuối tuần. Ảnh: TL

Với miền Tây Nam Bộ, ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục từ 5-8 độ vĩ Bắc, vì vậy, khu vực này vẫn có mưa dông rải rác. Mưa tập trung trong khoảng từ nay đến chiều 24/10. Sang 25/10, mưa dông ở khu vực này giảm xuống cục bộ vài nơi.

Như vậy trong hai ngày cuối tuần, thời tiết trên hầu khắp cả nước đều khá thuận tiện cho các hoạt động nghỉ ngơi. Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân khi ra ngoài cần mang theo các vật dụng tránh nắng cần thiết để bảo vệ sức khoẻ

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 24/10:

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất 31-33 độ, có nơi trên 33 độ. Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ. Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ. Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ.