Miền Bắc duy trì nắng mạnh, nhiệt độ tăng cao

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 25/10, thời tiết hầu khắp các khu vực trên cả nước ít mưa, trời nắng nhiều, nhiệt độ tiếp tục duy trì ở trạng thái oi bức vào ban ngày với ngưỡng nhiệt phổ biến trong khoảng 31-34°C. Đến tối và đêm, trời chuyển mát với ngưỡng nhiệt dao động 23-26°C.

Cụ thể, Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Hà Tĩnh ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; từ chiều 26/10, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa rào và giông rải rác. Khoảng đêm 26/10 và ngày 29/10, Bắc Bộ có mưa rào và giông vài nơi.

Miền Bắc nắng mạnh, nhiệt cao 34 độ. Ảnh: TL

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 25/10, có mây, ngày nắng, đêm không mưa; nhiệt độ cao nhất 32-34 độ, cảm giác khá oi nóng vào trưa và chiều. Thậm chí, một số nơi ở Sơn La, Phú Thọ khả năng xảy ra nắng nóng 35-37 độ.

Các khu vực khác ổn định với ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngoài ra, Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ cho biết, ngày 25/10, mưa giảm hẳn trên toàn Nam Bộ, chỉ còn xảy ra vài nơi về chiều tối, chủ yếu ở khu vực Lâm Đồng và Cà Mau. Tại TPHCM, thời tiết ít mưa. Tuy nhiên, hiện nay mực nước trên các sông và kênh đang lên nhanh theo kỳ triều cường, dự báo sẽ vượt báo động 3 (>1.6m) từ sáng sớm ngày 25/10.

Thời tiết trên biển, hiện nay (25/10), khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Ngày và đêm 25/10, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2,0m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 25/10:

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ. Có mây, sáng và đêm có mưa vài nơi, ngày nắng gián đoạn. Gió nhẹ.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, vùng núi cao có nơi dưới 20 độ, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, phía Nam có nơi dưới 23 độ, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ. Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.